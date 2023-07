Stavki hollywoodskih scenaristov se lahko kmalu pridružijo še igralci

Stavka scenaristov, ki so člani sindikata Screenwriters Guild (WGA), se je začela 2. maja in je neprijetno presenetila predvsem televizijske gledalce, ki so ostali brez svojih priljubljenih komičnih in drugih oddaj ter morajo namesto svežih vsebin gledati ponovitve.

Igralci in scenaristi so nazadnje skupaj stavkali leta 1960, ko je igralski ceh vodil kasnejši predsednik ZDA Ronald Reagan. Scenaristi so stavkali od januarja 1960 skupaj 148 dni, igralci pa od 7. marca do 18. aprila istega leta. Šlo je predvsem kot vedno prej in kasneje za večji delež od zaslužka filmov in oddaj.

Hollywoodski sindikati uprizarjajo stavke od leta 1936, večinoma pa jih vodijo scenaristi, ki so v industriji glede na njihov prispevek najslabše plačani. Po navadi je do stavk prišlo skupaj s tehnološkim napredkom. Nekoč so bile to zahteve po večjem deležu od prodaje videokaset ali DVD-jev, sedaj gre za predvajanje vsebin na internetu.

Igralci so nazadnje stavkali leta 1980 zaradi deležev od prodaje videokaset in televizijskih pravic, scenaristi pa 100 dni v letih 2007 in 2008 zaradi predvajanja vsebin na spletu. V letih 2008 in 2009, ko so bili igralci nazadnje pripravljeni stavkati, je bil njihov sindikat razdeljen. Igralce sta zastopali dve skupini – SAG in AFTRA, ki sta bili razdeljeni po notranjih frakcijah. Leta 2012 sta se obe skupini združili v SAG-AFTRA.