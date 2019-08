Ste vedeli, da sta bila poročena?

38-letnemu igralcu Muratu Ünalmışuse v ljubezni ni zataknilo le na televizijskih zaslonih, ampak tudi v zasebnem življenju, čeprav se je do oltarja sprehodil z mislijo, da bo živel srečno do konca svojih dni. A pojdimo po vrsti.

Murat se je v svojih srednješolskih letih profesionalno ukvarjal s košarko. Po univerzitetni izobrazbi poslovnega prava je šel študirat igro. Na TV-zaslonih je prvič nastopil leta 2003 v seriji Kurşun Yarası, ki pa so ji sledile mnoge. Leta 2010 je zaigral v glavni vlogi v seriji Yer Gök Aşk (Ljubezen je v zraku), kjer je bila njegova soigralka lepa Birce Akalay, ki so jo slovenski gledalci spoznali zaradi vloge nežne zdravnice Asli v ljubezenski dramiLepotica in zver. Med Muratom in Birce so začele švigati iskrice in ljubezen je hitro prerasla TV-okvire. Leta 2011 sta si izmenjala poročne zaobljube, a njun odnos se je hitro ohladil, saj sta se po enem letu in pol ločila.