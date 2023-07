Stefan Kraft in Marisa Probst po letu dni obnovila poročne zaobljube

Stefan Kraft in njegova izbranka Marisa Probst sta že drugič postala mož in žena. Avstrijski smučarski skakalec je svojo zaročenko pred oltar popeljal že lani avgusta, a sta takrat praznovala zgolj v ožjem družinskem krogu, tokrat pa sta se odločila, da po letu dni svoje obljube obnovita in na dogodek povabita več ljudi. Zabavali so se v prečudovitem ambientu v vinskem gradu Thaller v Grosswilfersdorfu v Avstriji.

"Vikend, poln ljubezni," je ob galerijo treh poročnih fotografij zapisal smučarski skakalec Stefan Kraft in s tem svetu sporočil, da sta se z njegovo drago Mariso Probst po letu dni odločila obnoviti poročne zaobljube. Zaljubljenca sta namreč svojo ljubezen s poroko v ožjem družinskem krogu okronala že lanskega avgusta, tokrat pa ste se odločila, da na praznovanje povabita več ljudi. icon-expand FOTO: Instagram icon-chevron-left icon-chevron-right Za tokratni obred sta izbrala prečudovito lokacijo na avstrijskem Štajerskem. Skupaj z gosti, med katerimi so bili tudi Kraftovi reprezentančni kolegi, med njimi Manuel Fettner, Daniel Huber in Jan Hoerl, sta se zabavala v vinskem gradu Thaller v Grosswilfersdorfu. Po poročnem slavju, ki je potekalo pretekli vikend, sta nato 30-letni Avstrijec in njegova žena skupaj s prijatelji odpotovala na krajši dopust, saj športnika kmalu čakajo tekme poletne skakalne sezone.