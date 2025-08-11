Svetli način
Tuja scena

Stefan Kraft pričakuje prvega otroka

Dunaj, 11. 08. 2025 10.03 | Posodobljeno pred 48 minutami

K.Z.
1

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je na družbenem omrežju sporočil veselo novico, da bo kmalu postal oče. S soprogo Mariso Probst sta delila simpatičen video, v katerem sta razkrila, da bosta starša, 32-letnik pa je v pripisu dodal, da se bodo stvari spremenile, saj se začenja čudovito novo poglavje.

Stefan Kraft je svoje navijače razveselil z novico, da bosta s soprogo Mariso Probst zibala. Par je na družbenem omrežju delil video, v katerem sedita ob bazenu, ko 32-letnik svoji izbranki ponudi pivo, pa ga ta zavrne in raje vzame vodo. Kraft nato umakne hladilno torbo in med njiju postavi rožnat stolček za otroka z medvedkom, na kapah s ščitnikom pa imata napisa 'mama' in 'oče'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Stvari se bodo spremenile – pred nami je čudovito novo poglavje", je ob videu pripisal športnik, pod objavo pa so se zvrstili številni komentarji s čestitkami. "Kako prisrčen video! Čestitke!", je zapisala ena od sledilk, nekdanji skakalec Gregor Schlierenzauer pa je kolegu čestital z besedami: "Potomec je zagotovljen! Čestitam."

KOMENTARJI (1)

Panter 63
11. 08. 2025 10.52
Tukaj komentator Delavec Slo ali podobni njemu ne bodo nič komentirali? Nič primitivizem kakor pod članki z CRO. Nič" a smo v Avstriji,kaj nas briga, dnevna doza novic......". 😂😂😂Bi bili nohti črni takoj.
