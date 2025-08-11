Stefan Kraft pričakuje prvega otroka

Stefan Kraft je svoje navijače razveselil z novico, da bosta s soprogo Mariso Probst zibala. Par je na družbenem omrežju delil video, v katerem sedita ob bazenu, ko 32-letnik svoji izbranki ponudi pivo, pa ga ta zavrne in raje vzame vodo. Kraft nato umakne hladilno torbo in med njiju postavi rožnat stolček za otroka z medvedkom, na kapah s ščitnikom pa imata napisa 'mama' in 'oče'.