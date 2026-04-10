Tuja scena

Stefano Gabbana odstopil z vodstvenih funkcij, ohranil kreativno vlogo

Rim, 10. 04. 2026 21.09 pred 18 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Stefano Gabbana

Soustanovitelj modne hiše Dolce&Gabbana, Stefano Gabbana, je odstopil od vseh vodilnih funkcij, ki jih je imel v podjetju, a ohranil naziv kreativnega direktorja. Novico je potrdila tudi luksuzna modna hiša, ki naj bi se znašla v dolgovih.

Stefano Gabbana, ki je leta 1985 z Domenicom Dolcem ustanovil modno hišo Dolce&Gabbana, je odstopil od vseh vodilnih funkcij. Podjetje naj bi se znašlo v precejšnjih dolgovih, znesek pa naj bi bil približno 282,5 milijona evrov in upad v sektorju luksuzne trgovine na drobno, manj blaga pa naj bi prodali predvsem na kitajskem trgu.

Stefano Gabbana in Domenico Dolce sta modno hišo ustanovila leta 1985.
FOTO: Profimedia

Gabbana je obdržal svojo kreativno vlogo v podjetju, kjer bo ob Domenicu še naprej oblikoval nove kolekcije in tako nadaljeval več desetletij uspešnega partnerstva. 63-letnika je s 1. februarjem na položaju direktorja zamenjal Domenicov brat Alfonso, Stefano pa naj bi o svoji odločitvi podjetje obvestil že decembra.

DolceGabbana se trudi prodreti z izdelki za življenjski slog in pohištvo, njihova zadnja kolekcija pa vključuje predmete, kot je vaza z leopardjim vzorcem, ki stane 1244 evrov.

Preberi še Stefano Gabbana o Seleni Gomez: Tako je grda!

"Ni skrivnost, da je podjetje v dolgovih," je za BBC dejala strokovnjakinja za modo Priya Raj. "Je v zasebni lasti. 40-odstotni lastnik je Domenico Dolce, kar je večinski delež, nihče pa še ne ve, kaj se bo zgodilo s tem," je še dodala.

Poročila o poslovanju podjetja v marcu kažejo, da so najeli finančnega svetovalca in poskušajo pridobiti kredit, s katerim bi pokrili dolg.

Razlagalnik

Domenico Dolce je italijanski modni oblikovalec, ki je leta 1985 skupaj s Stefom Gabbana ustanovil modno hišo Dolce&Gabbana. Je soustanovitelj in solastnik podjetja, ki je znano po svojem razkošnem in čutnem dizajnu, pogosto navdihnjenem z italijansko kulturo in tradicijo. Dolce je ključna figura v kreativnem in poslovnem vodstvu blagovne znamke.

Dolce&Gabbana je italijanska luksuzna modna hiša, ki sta jo leta 1985 ustanovila Stefano Gabbana in Domenico Dolce. Podjetje je znano po svoji ekstravagantni in ženstveni modi, ki pogosto vključuje bogate materiale, živahne potiske (kot so leopardji vzorci in cvetlični motivi) ter močne silhuete, ki slavijo italijansko dediščino. Poleg oblačil blagovna znamka ponuja tudi modne dodatke, torbice, očala, parfume in linijo pohištva ter izdelkov za dom.

Podjetje v zasebni lasti je podjetje, ki ni javno trgovano na borzi. To pomeni, da njegovi lastniki niso delničarji, ki bi lahko kupovali ali prodajali delnice na prostem trgu. Lastništvo je običajno v rokah posameznikov, družin ali skupine zasebnih vlagateljev. Zasebna lastnina omogoča večjo prožnost pri odločanju in manjši pritisk s strani javnih finančnih trgov, vendar lahko tudi oteži pridobivanje kapitala za rast.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
stefano gabbana dolce&gabbana modna hiša podjetje funkcije dolg
