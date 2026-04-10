Stefano Gabbana odstopil z vodstvenih funkcij, ohranil kreativno vlogo

Stefano Gabbana, ki je leta 1985 z Domenicom Dolcem ustanovil modno hišo Dolce&Gabbana, je odstopil od vseh vodilnih funkcij. Podjetje naj bi se znašlo v precejšnjih dolgovih, znesek pa naj bi bil približno 282,5 milijona evrov in upad v sektorju luksuzne trgovine na drobno, manj blaga pa naj bi prodali predvsem na kitajskem trgu.

Stefano Gabbana in Domenico Dolce sta modno hišo ustanovila leta 1985. FOTO: Profimedia

Gabbana je obdržal svojo kreativno vlogo v podjetju, kjer bo ob Domenicu še naprej oblikoval nove kolekcije in tako nadaljeval več desetletij uspešnega partnerstva. 63-letnika je s 1. februarjem na položaju direktorja zamenjal Domenicov brat Alfonso, Stefano pa naj bi o svoji odločitvi podjetje obvestil že decembra. DolceGabbana se trudi prodreti z izdelki za življenjski slog in pohištvo, njihova zadnja kolekcija pa vključuje predmete, kot je vaza z leopardjim vzorcem, ki stane 1244 evrov.

"Ni skrivnost, da je podjetje v dolgovih," je za BBC dejala strokovnjakinja za modo Priya Raj. "Je v zasebni lasti. 40-odstotni lastnik je Domenico Dolce, kar je večinski delež, nihče pa še ne ve, kaj se bo zgodilo s tem," je še dodala. Poročila o poslovanju podjetja v marcu kažejo, da so najeli finančnega svetovalca in poskušajo pridobiti kredit, s katerim bi pokrili dolg.