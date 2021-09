Steph in Ayesha Curry po desetih letih obnovila poročne zaobljube

Košarkarski zvezdnik in soproga sta se odločila po desetletju zakona osvežiti svoj status. Čeprav je Ayesha o tovrstni ceremoniji sanjala že dlje časa, jo je član ekipe Golden State Warriors pri nameri tokrat prehitel. Curry je soprogi pripravil nepozabno presenečenje, poskrbel pa je tudi za njeno svečano opravo.

Ayesha Curry je na omrežju Instagram s sledilci delila podrobnosti presenečenja, ki jo je zanjo pripravil soprog, zvezdnik lige NBA. Stephen Curry se je po desetletju zakona z 32-letnico, ki je uspešno kariero zgradila v svetu kulinarike, zelo izkazal. ''Pred nekaj tedni me je mož presenetil z najlepšo slovesnostjo, na kateri sva obnovila poročne zaobljube,'' je zapisala, ob tem pa delila tudi fotografijo z dogodka. Dodala je še, da je zanjo izbral tudi primerno obleko, ki jo je pričakala pred začetkom ceremonije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Avtorica kuharskih knjig in televizijska osebnost je nato razložila, da so bili del dogodka tudi njuni trije otroci. 9-letna Riley je vodila obred, sinova, 6-letni Ryan in 3-letni Canon, pa sta mamico pospremila po travnati poti do konca, kjer jo je čakal soprog.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''To je vse, o čemer sem kadar koli sanjala, vendar nisem vedela, da bo sploh mogoče. To je trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabila,'' je nadaljevala Ayesha, ki je bila ob posebni priložnosti odet v belo čipkasto obleko z dolgimi rokavi.

icon-expand Zakonca na dogodku Met Gala FOTO: Profimedia

Steph in Ayesha, ki sta pred kratkim skupni večer preživela tudi na dogodku Met Gala, ki sta se ga udeležila prvič, sta se zaljubila še kot srednješolca. Poročila sta se 30. julija 2011 in tako postala vpliven par, ki deluje na področju športa, zabavne industrije in v svetu založništva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke