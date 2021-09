Stephen Amell se sramuje izgreda na letalu: Preveč sem popil

Igralec Stephen Amell je v podkastu Inside of You with Michael Rosenbaum pojasnil svoj izbruh na letalu. "To, kar se je zgodilo, je zelo preprosto, preveč sem popil in preveč sem popil v javnosti. Nato sem odšel na letalo," je dejal 40-letnik.

V nadaljevanju je priznal, da je bil njegov spor z ženo neupravičen, saj ni naredila ničesar narobe: "Razjezilo me je nekaj popolnoma drugega, kar ni imelo nobene povezave s Cass, mojo ženo, in začel sem prepir. Začel sem prepir, ker sem želel biti glasen in razburjen. In šlo je za upor in ne prepir. Za prepir se morata med seboj prepirati dve osebi. Žena je ves čas govorila eno stvar: 'Če ne znižaš svojega glasu, te bodo prosili, da zapustiš letalo. To je edina stvar, ki jo je ves čas govorila."

Stephen je v oddaji vso krivdo prevzel nase: "Ni bil prepir, to je bila 100-odstotno moja krivda. Počutim se, kot da sem 10 let boljšega dela svojega življenja preživel brez tega, da sem bedak v javnosti. Bil sem bedak v javnosti. To je resnično, resnično sramotno. Prisili te, da se pogledaš v ogledalo. Nekaj stvari sem spoznal: če te bodo ljudje prepoznali, ni dobro piti v javnosti, ampak še pomembnejše, ne pij v javnosti, če ne moreš obvladovati svojega sr****."