Stephen Baldwin je navdušen nad zetom Justinom Bieberjem

Čeprav se zdi, da je Baldwin velik oboževalec Justina, se v javnosti že nekaj časa pojavljajo vse glasnejše govorice, da se zakonca ločujeta. Aprila je vir za Page Six potrdil, da 31-letni Justin "preživlja težke čase" in da je 28-letna Hailey močno zaskrbljena zanj. "Hailey se po svojih najboljših močeh trudi biti ob njem, vendar lahko stori le toliko," je takrat povedal vir in dodal: "Hailey ljubi Justina z vsem srcem, vendar to ne pomeni nujno, da je srečna."

Hailey je govorice o ločitvi še dodatno podžgala pred dnevi, ko so jo v New Yorku opazili brez poročnega prstana. V majskem intervjuju za Vogue je sicer močno zanikala nenehna ugibanja o ločitvi in jih obsodila. "No, mislila sem, da se bo to po sedmih letih že umirilo, pa se ni," je dejala in dodala: "Mislili bi, da se bodo ljudje po rojstvu otroka morda premaknili naprej, se malo umirili, ampak ne."