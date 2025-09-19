Stephen Colbert o ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmela: To je očitna cenzura!

Televizijska mreža ABC je zaradi izjav Jimmyja Kimmela o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, ki jo je vodil zadnjih 22 let. Enako usodo je pred tem doživela oddaja The Late Show with Stephen Colbert, ki se bo z malih ekranov poslovila maja prihodnje leto, razlog pa naj bi bile finančne težave. Tako kot je takrat na Colbertovo stran stopil Kimmel, je zdaj enako storil Colbert, ki je bil v svoji izjavi zelo neposreden in odločitev televizijske mreže označil za cenzuro.
"Govorim za svojo televizijsko mrežo. Kaj takega ne bi nikoli naredili. Ne glede na to, kaj si mislite, je to že storjeno, tako kot vse skupaj izgleda, pa gre za šibko dejanje. To je očitna cenzura! Pri avtokraciji se ne moreš premakniti niti za centimeter. S teboj in tvojimi sodelavci sem, Jimmy," je po poročanju New York Posta povedal Stephen Colbert.
Kimmelovo oddajo so ukinili dva meseca po tem, ko je Colbert sporočil, da se njegova oddaja prihodnjega maja po 11 letih poslavlja z ekranov. Takrat je mlajši od voditeljev na družbenem omrežju objavil posnetek Colbertove oddaje, ob njem pa pripisal: "Rad te imam, Stephen."
Trump pozdravil odločitev za ukinitev oddaj
Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po tem, ko je novica o ukinitvi Colbertove oddaje završala v javnosti, napovedal, da se bosta morala od vodenja svojih pogovornih oddaj posloviti tudi voditelja Jimmy Kimmel in Jimmy Fallon. Oba sta znana po svojem kritiziranju Trumpa in njegove administracije.
"Zelo mi je všeč, da so Colberta odpustili," je ameriški predsednik takrat zapisal na družbenem omrežju. Dodal je še, da ima voditelj še manj talenta, kot so bile nizke številke gledanosti oddaje.
Enako je storil tudi po ukinitvi Kimmelove oddaje. "Odlične novice za Ameriko. Čestitke ABC za pogum, da je končno storila, kar je bilo potrebno. Ostaneta še Jimmy in Seth, dva popolna zgubljenca na lažnih novicah NBC. Ukrepaj NBC! Predsednik DJT," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.