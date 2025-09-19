Svetli način
Stephen Colbert o ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmela: To je očitna cenzura!

Los Angeles, 19. 09. 2025 11.01

Kmalu po tem, ko je televizijska mreža ABC sporočila, da umika oddajo Jimmy Kimmel Live, so se zvrstili številni odzivi zvezdnikov, ki so izrazili nasprotovanje tej odločitvi in jo obsodili kot napad na svobodo govora. Med tistimi, ki so stopili v bran voditelju, je bil tudi Stephen Colbert, katerega oddaja bo prihodnje leto doživela enako usodo.

Televizijska mreža ABC je zaradi izjav Jimmyja Kimmela o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, ki jo je vodil zadnjih 22 let. Enako usodo je pred tem doživela oddaja The Late Show with Stephen Colbert, ki se bo z malih ekranov poslovila maja prihodnje leto, razlog pa naj bi bile finančne težave. Tako kot je takrat na Colbertovo stran stopil Kimmel, je zdaj enako storil Colbert, ki je bil v svoji izjavi zelo neposreden in odločitev televizijske mreže označil za cenzuro.

Stephen Colbert in Jimmy Kimmel
Stephen Colbert in Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia

"Govorim za svojo televizijsko mrežo. Kaj takega ne bi nikoli naredili. Ne glede na to, kaj si mislite, je to že storjeno, tako kot vse skupaj izgleda, pa gre za šibko dejanje. To je očitna cenzura! Pri avtokraciji se ne moreš premakniti niti za centimeter. S teboj in tvojimi sodelavci sem, Jimmy," je po poročanju New York Posta povedal Stephen Colbert.

Kimmelovo oddajo so ukinili dva meseca po tem, ko je Colbert sporočil, da se njegova oddaja prihodnjega maja po 11 letih poslavlja z ekranov. Takrat je mlajši od voditeljev na družbenem omrežju objavil posnetek Colbertove oddaje, ob njem pa pripisal: "Rad te imam, Stephen."

Trump pozdravil odločitev za ukinitev oddaj

Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po tem, ko je novica o ukinitvi Colbertove oddaje završala v javnosti, napovedal, da se bosta morala od vodenja svojih pogovornih oddaj posloviti tudi voditelja Jimmy Kimmel in Jimmy Fallon. Oba sta znana po svojem kritiziranju Trumpa in njegove administracije.

"Zelo mi je všeč, da so Colberta odpustili," je ameriški predsednik takrat zapisal na družbenem omrežju. Dodal je še, da ima voditelj še manj talenta, kot so bile nizke številke gledanosti oddaje.

Enako je storil tudi po ukinitvi Kimmelove oddaje. "Odlične novice za Ameriko. Čestitke ABC za pogum, da je končno storila, kar je bilo potrebno. Ostaneta še Jimmy in Seth, dva popolna zgubljenca na lažnih novicah NBC. Ukrepaj NBC! Predsednik DJT," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

