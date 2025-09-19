Stephen Colbert o ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmela: To je očitna cenzura!

Kmalu po tem, ko je televizijska mreža ABC sporočila, da umika oddajo Jimmy Kimmel Live, so se zvrstili številni odzivi zvezdnikov, ki so izrazili nasprotovanje tej odločitvi in jo obsodili kot napad na svobodo govora. Med tistimi, ki so stopili v bran voditelju, je bil tudi Stephen Colbert, katerega oddaja bo prihodnje leto doživela enako usodo.

Televizijska mreža ABC je zaradi izjav Jimmyja Kimmela o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, ki jo je vodil zadnjih 22 let. Enako usodo je pred tem doživela oddaja The Late Show with Stephen Colbert, ki se bo z malih ekranov poslovila maja prihodnje leto, razlog pa naj bi bile finančne težave. Tako kot je takrat na Colbertovo stran stopil Kimmel, je zdaj enako storil Colbert, ki je bil v svoji izjavi zelo neposreden in odločitev televizijske mreže označil za cenzuro.

Stephen Colbert in Jimmy Kimmel FOTO: Profimedia icon-expand

"Govorim za svojo televizijsko mrežo. Kaj takega ne bi nikoli naredili. Ne glede na to, kaj si mislite, je to že storjeno, tako kot vse skupaj izgleda, pa gre za šibko dejanje. To je očitna cenzura! Pri avtokraciji se ne moreš premakniti niti za centimeter. S teboj in tvojimi sodelavci sem, Jimmy," je po poročanju New York Posta povedal Stephen Colbert.

Kimmelovo oddajo so ukinili dva meseca po tem, ko je Colbert sporočil, da se njegova oddaja prihodnjega maja po 11 letih poslavlja z ekranov. Takrat je mlajši od voditeljev na družbenem omrežju objavil posnetek Colbertove oddaje, ob njem pa pripisal: "Rad te imam, Stephen."

Trump pozdravil odločitev za ukinitev oddaj

Ameriški predsednik Donald Trump je kmalu po tem, ko je novica o ukinitvi Colbertove oddaje završala v javnosti, napovedal, da se bosta morala od vodenja svojih pogovornih oddaj posloviti tudi voditelja Jimmy Kimmel in Jimmy Fallon. Oba sta znana po svojem kritiziranju Trumpa in njegove administracije.