Stephen Colbert pred zadnjo oddajo gostil Kimmla, Oliverja, Fallona in Meyersa

Stephen Colbert se bo od malih ekranov in oddaje Late Show poslovil v svojem slogu in s posebnimi gosti. Pred zadnjo oddajo, ki bo na sporedu 21. maja, je tako v goste povabil kolege komike in voditelje Jimmyja Kimmla, Jimmyja Fallona, Setha Meyersa ter Johna Oliverja , ki so mu po novici o ukinitvi izrazili javno podporo, najavili pa so tudi skupno 'urgentno' epizodo podkasta Strike Force Five .

Peterica, ki je podkast snemala že leta 2023 med stavko scenaristov in igralcev, se je skupaj s Colbertom poslovila od legendarne pogovorne oddaje, ki jo je pred njim vodil David Letterman. Voditelji so med pogovorom izpostavili, da bi morale pogovorne oddaje imeti več podpore tudi pri gledalcih, vsi pa so kolego povabili v goste v svoje oddaje. 61-letnik je pred koncem v oddajo povabil še nekaj drugih znanih obrazov, med katerimi bo tudi njegov predhodnik Letterman, ki se je poslovil leta 2015.

Colbert je z novico, da se oddaja poslavlja, presenetil julija lani, medijska hiša CBS pa je kot razlog za to odločitev navedla finančne težave. Da gre za posledico tega, da je voditelj le nekaj dni pred tem javno kritiziral politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa po mnenju mnogih ni naključje.