Film/TV

Stephen Colbert pred zadnjo oddajo gostil Kimmla, Oliverja, Fallona in Meyersa

Los Angeles, 12. 05. 2026 13.58 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Late Show s Colbertom

Bliža se datum zadnje oddaje Late Show s Stephenom Colbertom, ki se po 11 letih z voditeljem poslavlja s programa. Televizija CBS je novico sporočila julija lani, legendarni komik pa je pred koncem v goste povabil kolege Jimmyja Kimmla, Jimmyja Fallona, Setha Meyersa in Johna Oliverja.

Stephen Colbert se bo od malih ekranov in oddaje Late Show poslovil v svojem slogu in s posebnimi gosti. Pred zadnjo oddajo, ki bo na sporedu 21. maja, je tako v goste povabil kolege komike in voditelje Jimmyja Kimmla, Jimmyja Fallona, Setha Meyersa ter Johna Oliverja, ki so mu po novici o ukinitvi izrazili javno podporo, najavili pa so tudi skupno 'urgentno' epizodo podkasta Strike Force Five.

Peterica, ki je podkast snemala že leta 2023 med stavko scenaristov in igralcev, se je skupaj s Colbertom poslovila od legendarne pogovorne oddaje, ki jo je pred njim vodil David Letterman. Voditelji so med pogovorom izpostavili, da bi morale pogovorne oddaje imeti več podpore tudi pri gledalcih, vsi pa so kolego povabili v goste v svoje oddaje. 61-letnik je pred koncem v oddajo povabil še nekaj drugih znanih obrazov, med katerimi bo tudi njegov predhodnik Letterman, ki se je poslovil leta 2015.

Colbert je z novico, da se oddaja poslavlja, presenetil julija lani, medijska hiša CBS pa je kot razlog za to odločitev navedla finančne težave. Da gre za posledico tega, da je voditelj le nekaj dni pred tem javno kritiziral politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa po mnenju mnogih ni naključje.

Kot je takrat poročal CNN, je to bila presenetljiva odločitev, saj je oddaja najbolje ocenjena med oddajami, ki se predvajajo v poznih večernih urah na ameriških televizijah.

Colbert pa že načrtuje naslednje poglavje v svoji karieri. Kot je sporočil marca, sta se s sinom v sodelovanju s scenaristko Philippo Boyens lotila pisanja scenarija za nov film franšize Gospodar prstanov. "Rečem lahko le to, da je bil vsak trenutek do sedaj pravo veselje," je takrat še dejal.

Razlagalnik

David Letterman je legendarni ameriški televizijski voditelj in komik, ki je s svojo inovacijo popolnoma spremenil žanr poznovečernih pogovornih oddaj (late-night talk shows). Svojo kariero je začel v oddaji 'Late Night with David Letterman' na NBC, kjer je uvedel ironičen, absurden in pogosto nepredvidljiv slog vodenja, ki je odstopal od tradicionalnih, bolj formalnih pristopov tistega časa. Leta 1993 je prestopil na CBS, kjer je vodil 'Late Show with David Letterman' vse do svoje upokojitve leta 2015. Njegov vpliv na naslednje generacije voditeljev, vključno s Stephenom Colbertom, je ogromen, saj je postavil standarde za segment 'Top Ten List' in neposredno interakcijo z ekipo v studiu.

Izraz 'late-night talk show' se nanaša na specifičen format televizijskih oddaj, ki se v Združenih državah Amerike predvajajo v poznih večernih urah, običajno med 23.00 in 00.30. Te oddaje so znane po svoji strukturi, ki vključuje uvodni monolog voditelja o aktualnih političnih in družbenih dogodkih, skeče, glasbene nastope ter pogovore z znanimi gosti, kot so igralci, glasbeniki in politiki. Format je postal ključen del ameriške popularne kulture, saj voditelji skozi humor in satiro pogosto komentirajo vsakodnevne novice, s čimer oddaje postanejo pomemben vir informacij in zabave za širok krog gledalcev.

Philippa Boyens je priznana novozelandska scenaristka, producentka in strokovnjakinja za literarna dela J.R.R. Tolkiena. Svetovno slavo je dosegla kot ključna članica scenaristične ekipe pri filmskih trilogijah 'Gospodar prstanov' in 'Hobit', ki jih je režiral Peter Jackson. Njen prispevek k adaptaciji kompleksnih Tolkienovih romanov v filmski scenarij je bil izjemen, saj je uspela ohraniti bistvo epske pripovedi, hkrati pa jo prilagoditi filmskemu mediju. Za svoje delo pri filmu 'Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev' je leta 2004 prejela oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
