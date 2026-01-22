Stephen Graham po nekaj urah izgubil svoj prvi kipec zlatega globusa

Stephen Graham je v nedavnem intervjuju razkril, da je le nekaj ur po podelitvi zlatih globusov, kjer je tudi sam osvojil svoj prvi zlati kipec za nastop v seriji Adolescenca, prestižno nagrado že izgubil. 52-letnik je razkril, da sta z globusom na letališču šla vsak svojo pot, a je nagrada po dveh dneh ponovno prišla v njegove roke.
"Dan po podelitvi sem moral iz Los Angelesa odpotovati naravnost v Madrid, kjer sem imel snemanje. Imel sem 35 minut časa, da ujamem letalo," je povedal in nadaljeval: "Ko sem prišel z letala, me je neka ženska odpeljala po stopnicah do avtomobila in me odpeljala po stezi. Ves ta čas sem razmišljal, da mojemu kovčku ne bo uspelo. Opravičil sem se ji in ji dejal, da ni nobene možnosti, da z menoj potuje tudi prtljaga, če me ona že pelje z letališča. Odvrnila mi je, naj me nič ne skrbi, da bodo oni poskrbeli za vse. Kovček ni prišel na letalo in je ostal v Atlanti."
Graham je nato povedal, da je imel v kovčku ob nogavicah, hlačah, zobni ščetki tudi kipec, ki ga je osvojil dan prej. "Nisem ga pustil, pospravil sem ga v kovček, ker je težek in ga nisem nosil v ročni prtljagi," je pojasnil zvezdnik in anekdoto s kipcem zaključil s pozitivno noto, saj je dva dni pozneje prtljaga prispela v Madrid, v kovčku pa je bil tudi zlati kipec.
