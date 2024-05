Stephen in Ayesha Curry sta se razveselila četrtega otroka

Družina košarkarja Stephena Curryja se je povečala za še enega člana. Njihovi družini se je nekoliko prej, kot so napovedali zdravniki, pridružil deček, ki sta mu ponosna starša izbrala ime Caius Chai. Novico, da so po novem šestčlanska družina, sta starša sporočila na Instagramu, kjer sta z objavo fotografije in pripisom razkrila, da se je deček rodil že 11. maja, a so rojstvo vse do nedavnega ohranili kot skrivnost.