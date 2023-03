Stephen King, Rob Reiner in George Takei nad Trumpa: Nihče ni nad zakonom

Donald Trump je v soboto naznanil, da bo v torek najverjetneje aretiran, in pozval svoje podpornike k protestu zoper njegovo pridržanje. Po novici so se v medijih oglasili mnogi znani obrazi, med drugimi tudi pisatelj Stephen King in igralca Rob Reiner ter George Takei, ki so jasno izrazili svoje stališče do nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike. "Nihče ni nad zakonom," so prepričani, medtem ko se je na Twitterju z nekoliko drugačnim sporočilom odzval tudi poslovnež Elon Musk.

V soboto je Donald Trump naznanil, da mu grozi aretacija, in svoje podpornike pozval k protestu. "Vodilni republikanski kandidat in nekdanji predsednik Združenih držav Amerike bo aretiran v torek naslednji teden. Protestirajte, vzemite našo državo nazaj," je zapisal na družbeni platformi Truth Social, na njegove besede pa so se odzvali mnogi znani obrazi. icon-expand Na novico o aretaciji Donalda Trumpa so se odzvali tudi znani obrazi. FOTO: Profimedia "Donald Trump je sociopat in kriminalec," je zapisal pisatelj Stephen King in jasno izrazil svoje stališče do nekdanjega predsednika. "Bili bi nori, če bi ga spet pustili blizu jedrskega orožja," je dodal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Med tistimi, ki so se strinjali s pisateljevim mnenjem, sta bila tudi igralca Rob Reiner in George Takei. "Ko je leta 2016 Donald Trump postal republikanski kandidat za predsednika, sem se pridružil Twitterju. Želel sem spregovoriti proti človeku, za katerega sem vedel, da je patološko lažniv mizoginistični rasist, ki je bil in je eksistencialna nevarnost za našo demokracijo," je zapisal Reiner in dodal: "Odprava te nadloge je na državi." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Svoje mnenje je zelo jasno izrazil tudi zvezdnik Zvezdnih stez. "Iskanje pravice za zločine, ki jih je zagrešil Trump, ni politično maščevanje. Nihče ni nad zakonom. Če so vplivni ljudje storili kaznivo dejanje, bi morali zanje odgovarjati kot vsi drugi. Se ne strinjate?" se je glasil njegov zapis na Twitterju. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odziv na sobotno novico pa je prišel tudi s strani poslovneža in lastnika Twitterja Elona Muska. "Če bo obtožen, bo zagotovo ponovno izvoljen za predsednika," je zapisal in s tem sprožil dvome o tem, kaj si v resnici misli o aretaciji Trumpa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Enakega mnenja kot Musk je namreč tudi Trumpova zaveznica Marjorie Taylor Greene, ki je na Twitterju zapisala podobne besede. "Če bo tožilec na Manhattnu obtožil predsednika Trumpa, bo na koncu na volitvah zagotovo zmagal," je tvitnila. PREBERI ŠE Trump trdi, da ga bodo v torek aretirali, podpornike je pozval k protesom Informacijo o pridržanju naj bi Trump prejel prek vira iz tožilskega urada na Manhattnu, kazensko ovaden pa naj bi bil zaradi plačila pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred predsedniškimi volitvami leta 2016. "Predsednik Trump upravičeno poudarja svojo nedolžnost in nepravičnost našega sistema," je v imenu Trumpa na to odgovoril njegov tiskovni predstavnik.