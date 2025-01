Stephen King zaradi požarov pozval k odpovedi podelitve oskarjev

Pisatelju, ki so ga označili za kralja grozljivke, se zdi razumljivo, da so oskarji praznovanje in da se "mora šov nadaljevati", kot je zapisal na spletni platformi Bluesky . "Toda meni se še vedno zdi, kot da Neron igra violino, medtem ko Rim gori. Ali v tem primeru nosi ekstravagantna oblačila, medtem ko L. A. gori," je zapisal 77-letni Stephen King .

Po legendi je cesar Neron zanetil veliki požar v Rimu leta 64 našega štetja, čeprav zgodovinarji o tem dvomijo. Med požarom naj bi prepeval in igral na liro.

V Los Angelesu in okolici je v požarih, ki so izbruhnili pred dobrim tednom dni, umrlo najmanj 27 ljudi, uničenih ali poškodovanih pa je bilo več kot 12.000 zgradb. Dom so v požarih izgubili tudi nekateri filmski in televizijski zvezdniki.