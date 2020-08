Stephen 'tWitch' Boss: V šovu Ellen DeGeneres je bilo čutiti zgolj ljubezen

Plesalec in DJ, ki v šovu Ellen DeGeneres sodeluje še več kot šest let, se je končno odzval na obtožbe na račun priljubljene voditeljice. TWitch je za eno od ameriških revij povedal, da so se med procesom ustvarjanja zabavnih oddaj sicer pojavljale moteče malenkosti, vendar je na snemanjih vseeno čutil zgolj ljubezen. DJ je spregovoril po tem, ko je na Instagramu zapis o toksičnem okolju znotraj šova delil njegov predhodnik.

Stephen Boss, znan pod nadimkom tWitch z Ellen DeGeneressodeluje že od 1. aprila 2014, ko se je pridružil ekipi njenega pogovornega šova. V oddaji je kot DJ zadolžen za glasbo in plesne vložke, občinstvo pa je nad plesalcem in glasbenikom zmeraj nova navdušeno. Stephen je namreč drugouvrščeni tekmovalec ameriškega plesnega šovaSo you think you can dance, uspeh pa je dosegel leta 2008.

Stephen Boss, ki z Ellen sodeluje že šest let, meni, da je bilo v njenem šovu čutiti zgolj ljubezen.

Sedaj je tudi sam spregovoril o domnevnem toksičnem okolju, kot so ga opisali nekateri nekdanji zaposleni v priljubljenem šovu. Svoje stališče je izrazil za eno od ameriških tedenskih revij:''Zaradi preiskave nam o zadevi ni dovoljeno preveč govoriti, ampak lahko povem, da je na samem šovu bilo prisotno kar nekaj ljubezni.''Vseeno je dodal: ''Seveda, tukaj je nekaj stvari, o katerih bi se bilo potrebno pogovoriti, ampak moje stališče in tudi mnenje mnogih drugih je to, da smo bili obkroženi z ljubeznijo. Zadevo bi zaenkrat pustil pri miru, dokler nam ne bo dovoljeno o tem spregovoriti tudi javno. Bila je ljubezen in ljubezen še bo.''

Bossov komentar se je pojavil po tem, ko je njegov predhodnik v šovu, DJTony Okungbowa preko svojega profila na družbenem omrežju Instagram zapisal, da je v nekdanji službi, kjer je preživel kar deset let, čutil toksičnost okolja.''Med tem, ko se čutim hvaležnega za priložnost, ki mi jo je šov Ellen DeGeneres ponudil, sem tam vsekakor začutil toksičnost okolja. Podpiram nekdanje kolege in sodelavce v njihovem prizadevanju, da bodo ustvarili bolj zdravo in vključujoče delovno okolje, ko se bo pogovorni šov pričel odvijati znova,''je zapisal in razjasnil svoje pretekle izkušnje.

