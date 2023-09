Stephena Kinga pesem Mambo No. 5 skoraj stala zakona

Stephen King je v nedavnem intervjuju za revijo Rolling Stone spregovoril o svoji naklonjenosti do pesmi Mambo No. 5 , ki je bila uspešnica leta 1999, ob tem pa razkril, da ga je skoraj stala zakona z ženo Tabitho , ker jo je tako pogosto poslušal. "Moja žena mi je zagrozila, da se bo ločila. Res velikokrat sem jo zavrtel," je povedal 75-letni pisatelj.

"Imel sem plesni miks, všeč so mi bili instrumentali in vrtel sem obe strani plošče. Še posebej ljub mi je bil instrumentalni del," je še povedal in nadaljeval: "Predvajal sem jo, dokler mi žena ni rekla, da jo zavrtim samo še enkrat in me bo zapustila." Na njegovo srečo se to ni zgodilo, pisatelj in Tabitha, ki sta se si večno zvestobo obljubila leta 1971, pa sta ostala poročena. Zakonca imata tudi tri otroke Naomi, Joeja in Owna.

"Ko pišem, lahko določene pesmi velikokrat poslušam, pogosto pa je to tehno ali disko zvrst, a največkrat tehno. Obstaja skupina LCD Soundsystem, ki jo obožujem. Tudi Fatboy Slim je med temi, ki jih lahko neprenehoma poslušam," je o svoji rutini spregovoril pisatelj in nadaljeval: "Nemogoče je poslušati in pisati ob Leonardu Cohenu, saj bi moral poslušati besedilo in spremljati, o čem govori. Prav zato je techno tako dober."