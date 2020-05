Steve Buscemi spregovoril o ženini smrti

Legendarni igralec je v intervjuju za ameriško izdajo revije GQ spregovoril o ženi Jo Andres, ki se je po težki bolezni poslovila v preteklem letu. Opisal je pričetke njune zveze in povedal nekaj o življenju, ki ga živi danes.

Hollywoodski zvezdnik je bil z ženo, umetnico in filmsko ustvarjalko, poročen kar trideset let. Igralec se je v enem od redkih intervjujev pred premiero njegovega novega filma Kralj Staten Islanda dotaknil tudi zadnjih trenutkov, ki jih je preživel s sopotnico, ki se je borila z rakom na jajčnikih.

icon-expand Steve Buscemi in Jo Andres sta se spoznala leta 1983. FOTO: Profimedia

Steve Buscemi inAndresova sta se spoznala leta 1983 in poročila štiri leta kasneje. Ko sta se pričela videvati, sta oba živela v newyorški četrti East Village. Igralec se spominja, da je vsakič znova sprehajal psa ravno takrat, ko je vedel, da se bo Jo vračala iz službe. Steve se je takrat preživljal kot poklicni gasilec, ki je v prostem času nastopal v klubih komedije. Naklonjenost je bila obojestranska in kmalu sta postala par. Kasneje sta se preselila v Brooklyn, kmalu pa se je Steve prebil na filmsko sceno z ikoničnimi Steklimi psi. Ker sta bila oba izredno zasedena sta si obljubila, da nikoli ne bosta narazen več kot tri tedne: ''Po treh tednih je postalo nevzdržno,'' je njuno navezanost opisal igralec.

icon-expand Steve je po letu dni spregovoril o ženi in njunih začetkih. FOTO: Profimedia

Jo Andres je bil rak prvič diagnosticiran leta 2015. Po kemoterapijah se je bolezen čez dve leti vrnila. Umrla je januarja leta 2019. ''Bolečina, ki jo bolna oseba prestaja, je zame najhujša stvar v zgodbi. Osebe, ki gredo čez to res močno trpijo. To je zelo boleče,''je o zadnjih trenutkih ženinega življenja povedal igralec in dodal, da prej o smrti ni kaj dosti razmišljal in da ga je ta izkušnja močno spremenila. Nekaj več kot leto dni po tem, ko je izgubil ženo, se je Steve odločil, da se bo izselil iz hiše, v kateri sta živela, saj je uvidel, da je zanj prevelika.

icon-expand Jo se je z boleznijo borila od let 2015. FOTO: Profimedia

Steve se z žalovanjem in bolečino še zmeraj bori, v svojem razpoloženju pa niha. So dnevi, ki jih želi preživeti sam, pridejo pa tudi trenutki, ko je hvaležen za podporo najbližjih. Ko je za svoj zadnji projekt moral v tujino, se je srečal tudi z napadi tesnobe, ampak na srečo je našel hobi, ki ga pomirja. V svoji kuhinji, kjer je svetloba najboljša, si je ustvaril slikarski atelje in tako uživa v slikanju z akvareli.