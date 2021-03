'Piers Morgan je del problema britanskih tabloidov'

Steve Coogan je nekdanjega voditeljaPiersa Morgana obtožil nadlegovanja Meghan Markle in dejal, da je Morgan 'simptomatski problem' tabloidnega britanskega tiska. Igralec in komik je v oddaji delil tudi svoje mnenje o kraljevem paru in komentiral Harryjevo trditev, da kraljevo družino nenehno nadzoruje rumeni tisk. Coogan je dejal, da 'so stvari postale zelo grde' po tem, ko sta se Meghan in Harry spustila v tožbe z nekaterimi britanskimi mediji.