Steve Martin praznuje 80. rojstni dan

Steve Martin je znan po svojem značilnem humorju, kot ga je pokazal tudi junija v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmla . Ko ga je voditelj vprašal, kako se spopada s tem, da bo kmalu dopolnil 80 let, je odgovoril, da moraš biti iskren do sebe in sprejeti svojo starost. "Vem, da bodo moji lasje nekega dne posiveli. In ko se bo to zgodilo, se bom s tem sprijaznil," je komik povedal s stoičnim izrazom na obrazu. Martinu so sicer lasje posiveli, ko je bil komaj v začetku tridesetih.

V pogovorni oddaji je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa hollywoodski veteran pokazal tudi svojo vsestranskost. S Kimmlom se je pogovarjal o snemanju naslednje sezone komične drame Only Murders in the Building (Samo umori v stavbi), svoji novi knjigi, izdal jih je že več, in novem singlu z naslovom 5 Days Out, 2 Days Back. Martin namreč odlično igra bendžo in je tudi dobitnik nagrade grammy. Izdal je več plošč, ki so se uvrstile na prvo mesto lestvice bluegrass glasbe, in bil sprejet v ameriško dvorano slavnih igralcev bendža.

Martin po pisanju dpa glasbo jemlje resno. Igrati se je naučil kot najstnik. Bendžo je zvezdnik leta 2009 prinesel tudi s seboj na Berlinale. Tedaj je v vlogi inšpektorja Clouseaua v filmu Pink Panter 2 nasmejal festivalsko občinstvo. Za film je sicer napisal tudi scenarij. O pisanju scenarijev je tedaj v intervjuju za dpa povedal: "Pisanje ni moj vir dohodka, zato ne rabim pisati vsak teden ali vsak mesec. Pišem samo, kadar mi je do tega."

Svoj talent, da zna zabavati ljudi, je Martin odkril že kot šolar, ko se je med poletnim delom v kalifornijskem Disneylandu naučil čarovniških trikov. Študiral je filozofijo in poezijo, pa tudi gledališče. Kmalu je začel pisati scenarije za televizijo, nato je stopil pred kamero. Prvo glavno vlogo v Hollywoodu je dobil leta 1979 v komediji The Jerk, ki jo je režiral Carl Reiner (1922-2020).