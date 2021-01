Steve Martin po prejemu cepiva: Zahvaljujem se znanosti

Legendarni igralec se je pred kratkim cepil proti covidu-19, o poteku pa je na omrežju Twitter zapisal nekaj besed in z veseljem odgovoril tudi na vprašanja sledilcev. Pri tem se je pošalil, da ima dobro in slabo novico, pri čemer je slaba ta, da mu cepivo pripada zaradi visoke starosti – igralec jih namreč šteje 75.

Steve Martin je sporočil, da je tudi sam eden tistih, ki jim pripada cepivo proti covidu-19, pri tem pa se je pridružil nekaterim drugim imenom iz zabavne industrije, ki so se cepili pred kratkim. Na družbenih omrežjih je svoje sledilce obvestil o poteku cepljenja, seveda pa se ob tem ni izognil niti šalam na račun svojih let. Proces je po njegovem mnenju stekel gladko in tekoče, v svojem komičnem slogu pa je dodal, da ima dobro in slabo novico.

icon-expand Steve Martin je pojasnil, da se je postavil v vrsto kot vsi ostali državljani njegovih let. FOTO: Profimedia

"Dobra novica: Pravkar sem se cepil. Slaba novica: Cepil sem se, ker sem star 75 let. Ha! Cepljenje v New Yorku je potekalo izjemno gladko, v brezhibni organizaciji ameriške vojske in nacionalne garde,"je na Twitterju zapisal igralec in dodal, da se ob tem zahvaljuje vsem, tudi znanosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po vprašanjih nekaterih oboževalcev, ki jih je zanimalo, kako je prišel na vrsto za cepljenje, je razložil, da se je na seznam na spletni strani lokalnih oblasti vpisal kar sam, potem pa se postavil v vrsto v newyorškem Javits Centru, kjer je prejel odmerek cepiva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V omenjenem centru so cepivo prejeli tudi dr. Ruth Westheimer, znana svetovalka na področju spolnosti, pa modna oblikovalkaNorma Kamali, legenda baseballa Hank Aaron, pred kratkim pa se je tam cepila tudi Martha Stewart. 79-letna televizijska kuharica in avtorica mnogih kuharskih knjig je ob tem pojasnila, da ni preskočila vrste, temveč ji cepivo zaradi starosti pripada, prav tako pa je na svoj odmerek čakala v vrsti s preostalimi starostniki.

Pred kratkim pa so se na britanskih tleh cepili tudi nekateri od tamkajšnjih zvezdnikov. Cepivo so prejeli tudi igralec Ian McKellen, igralki Joan Collins in Judi Denchter legenda naravoslovnih dokumentarnih filmov David Attenborough.