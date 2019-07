Steve-O: Naj se Bieber stepe z menoj namesto s Cruisom!

Kot smo že poročali, se je dvignilo nemalo prahu, ko je glasbeni zvezdnik Justin Bieber na družbenih omrežjih na MMA borbo izzval legendarnega igralca Toma Cruisa. Bieber je potem nekaj dni po javnem pozivu borbo preklical in priznal, da je naredil neumnost. Potem se je oglasil predsednik UFC-ja Dana White z željo, da bi to borbo vendarle izvedli.

Zdaj pa je z Whitom govoril Steve-O, poznan po seriji in filmih Jackass, ki pa ima drugačen predlog."Povsem so me spregledali, da me nihče ne jemlje resno kot borca v kletki. Justin se je po mojem mnenju spravil na napačnega človeka. Klepetal sem z Dano Whitom in strinjal se je, da če Tom Cruise ne bo za, da mora nekdo stopiti na njegovo mesto. Jaz sem ta človek. Z Whitom sva si segla v roko. Tom Cruise je morda star 56, a jaz jih imam 45. Justina imam sicer rad, je prijazen, ne vem pa, če bi ga premagal, a povem vam, da lahko prenesem resen tepež. Dober pa sem tudi v rokoborbi, ki sem jo uporabil vsakič, ko sem se moral izogniti komu, ki me je želel natepsti," je v smehu povedal Steve-O.

Očitno zvezdnik, ki je diplomiral na klovnovski šoli in je tekom kariere dal skozi že precej odbitih izzivov, misli resno, saj meni, da bi bil to dvoboj, ki bi ga želel gledati ves svet. Ali se bo Bieber na to ponudbo odzval, pa bomo videli ...