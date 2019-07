Steven Adler: Z menoj je vse v redu

Kot smo poročali, naj bi si pred dnevi 54-letni Steven Adler, nekdanji bobnar zasedbe Guns N’ Roses, zadal vbodno rano z nožem, zaradi česar je delovalo, kot da je želel naresti samomor. A se je zdaj oglasil preko Facebooka in dejal, da saj "živ in zdrav" in da je sam kriv za vso zmedo, ki je nastala zaradi tega.

"Res mi je žal za vso medijsko zmedo, ki se je dogajala. Živ sem in zdrav. Veselim se srečanja z vsemi 12. julija na Golden Nuggetu v Las Vegasu in 13. julija na motociklističnem zboru v Oregonu, ki bo zares šponski. Rad vas imam in komaj čakam, da vas vidim in objamem. Najlepša hvala za vašo ljubezen in podporo," je sporočil glasbenik, ki si je očitno želel narediti nekaj "brezplačne reklame", saj je očitno z njim vse v redu.

Spomnimo, da se je zasedbi Guns N' Roses pridružil leta 1985, nato pa so ga zaradi velikih težav z drogami iz benda vrgli leta 1990.