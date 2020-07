Steven Seagal se zanima za zemljišče v ruski Burjatiji

Steven Seagal je v Burjatijo prispel 21. julija, da bi obiskal Bajkalsko jezero in budistični tempelj v Rusiji ter se seznanil s kulturo in tradicijami starovercev. "Steven Seagal ne izključuje svoje udeležbe v programu Far East Hectare. Hollywoodski zvezdnik bi rad otroke iz Republike Burjatije poučeval borilne veščine in zaščitil Bajkalsko jezero," so zapisali v sporočilu za javnost.

Od začetka programa Far East Hectare je več kot 2100 ljudi dobilo zemljišče v Burjatiji in več kot 3200 ljudem so podelili zemljišča v regiji Trans-Baikal. Najpogosteje so bila zemljišča podeljena za gradnjo stanovanj. Visoka udeležba v programu je posledica dejstva, da v glavnem mestu regije Chita ni nobenega varovalnega pasu, kar omogoča pridobitev zemljišč, oddaljenih zgolj 30 minut od središča mesta. Tudi varovalni pas okoli glavnega mesta Burjatije Ulan Ude se zmanjšuje.

3. novembra 2018 je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal odlok, s katerim sta obe regiji prešli iz sibirskega zveznega okrožja v daljno vzhodno zvezno okrožje. Od 1. avgusta pa so lahko pridobili zemljišče prek programa Far East Hectare. Domačini lahko zemljišče pridobijo v 42 dneh od oddaje vloge. Za pet let so oproščeni plačila davka na zemljišče. Od 1. februarja 2020 so do programa postali upravičeni vsi prebivalci daljno vzhodnega zveznega okrožja. Program bo 1. avgusta 2020 zajel vse ruske državljane, tudi tiste, ki živijo v tujini.