Tuja scena

Steven Seagal ženske vabil na lažne avdicije

Los Angeles, 23. 01. 2026 14.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Steven Seagal

Steven Seagal se znova sooča z resnimi obtožbami. Ameriški starleti trdita, da ju je igralec v mladosti z lažnimi avdicijami zvabil v svoj dom, kjer naj bi imel z njima neprimerne namene. Zvezdnik akcijskih filmov vse obtožbe zanika.

Filmski mačo Steven Seagal je ponovno na tapeti zaradi obtožb o neprimernem vedenju do žensk. Ameriški igralki Claudia Jordan in Shanna Moakler sta namreč v epizodi podkasta Wicked Awesome opisali skoraj identični izkušnji z zvezdnikom.

Steven Seagal v Beogradu
Steven Seagal v Beogradu
FOTO: Profimedia

Ameriški starleti trdita, da ju je igralec v mladosti zvabil v svoj dom, kjer naj bi imel z njima neprimerne namene. Moaklerjeva pravi, da je bila stara 18 let, ko ji je zvezdnik filmske uspešnice Oblegani, pod pretvezo avdicije, odprl vrata svojega doma, kjer naj bi ji namesto igralskega dela ponujal masažo in zdravljenje z akupunkturo. "Rekel mi je, naj slečem majico in se uležem na posteljo, jaz pa sem se, medtem ko me je masiral, spraševala, kdaj bova začela brati scenarij," je dejala manekenka.

Tudi Jordanova navaja, da se ji je zgodila zelo podobna situacija. "Rekel mi je, da bova počakala nekoga, ki bo z mano bral vlogo, in me medtem povabil na ogled njegove hiše, ki se je zaključil v spalnici," obisk zvezdnikovega doma opisuje starleta. "Ker sem bila vidno napeta, mi je ponudil masažo hrbta," je še dodala in razkrila, da se je iz neprijetne situacije rešila z izgovorom in nato v solzah zapustila hišo.

Steven Seagal
Steven Seagal
FOTO: Profimedia

To sicer niso prve obtožbe na račun filmskega igralca, ki zadnja leta živi v Rusiji, kjer opravlja delo humanitarnega odposlanca, trenutno pa v Srbiji snema nov akcijski film Zmajev red.

V preteklosti so ga neprimernega vedenja javno obtožile tudi druge znane igralke, kot so Eva LaRue, Portia de Rossi, Julianna Margulies in Jenny McCarthy. Seagal se na najnovejše obtožbe še ni odzval, vse ostale pa je doslej vztrajno zanikal.

Razlagalnik

Steven Seagal je postal znan po vrsti akcijskih filmov v poznih 80. in 90. letih. Med najbolj prepoznavne sodijo "Nico" (Above the Law, 1988), ki je bil njegov prvi večji uspeh, "Oblegani" (Under Siege, 1992), ki velja za enega njegovih komercialno najuspešnejših filmov, ter "Oblast" (Marked for Death, 1990) in "Pot v pekel" (Out for Justice, 1991). Ti filmi so ga uveljavili kot zvezdnika, ki se pretepa in uporablja borilne veščine, pogosto v vlogi policista ali agenta, ki se bori proti kriminalu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
