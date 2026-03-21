Tuja scena

Steven Spielberg: 'Imam zelo močan sum, da trenutno na Zemlji nismo sami'

Austin, 21. 03. 2026 10.20 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Steven Spielberg

Steven Spielberg je izrazil, da verjame v obstoj nezemljanov, kar se ujema s tematiko njegovega novega filma. "Nihče ne bi smel misliti, da smo edina inteligentna civilizacija v celotnem vesolju," je med drugim dejal priznani režiser. Podobno mnenje je pred kratkim javno delil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je s svojo izjavo vzbudil ogromno zanimanja.

Steven Spielberg verjame v nezemljane. "Ne vem nič več kot kdorkoli od vas, vendar imam zelo močan sum, da trenutno na Zemlji nismo sami," je pred kratkim povedal režiser, ki je o vesoljcih posnel tudi svoj nov film z naslovom Disclosure Day (Dan razkritja).

FOTO: AP

Slavni filmski ustvarjalec pa ni edini, ki v to verjame. Nedolgo nazaj je s svojo izjavo o obstoju nezemljanov ogromno prahu dvignil tudi Barack Obama, ki je dejal, da obstajajo, vendar da jih sam še ni srečal. Svojo izjavo je kasneje pojasnil na družbenem omrežju, kjer je dodal: "Statistično je vesolje tako ogromno, da je velika verjetnost, da tam zunaj obstaja življenje."

FOTO: Profimedia

Njegovih besed pa se je dotaknil tudi Spielberg. "Stopil je korak nazaj in povedal, da verjame, da je življenje v kozmosu, v kar bi seveda morali vsi verjeti," je dejal in dodal: "Nihče ne bi smel misliti, da smo edina inteligentna civilizacija v celotnem vesolju."

Z oskarjem nagrajeni režiser, čigar filmografija obsega več filmov o nezemljanih, je še dejal, da že od otroštva verjame, da na Zemlji nismo sami, in dodal, da se nezemljanov ne boji in da upa na znak njihovega obstoja.

V njegovem novem znanstvenofantastičnem filmu, ki bo na velika platna prišel to poletje, zaigrajo številni znani igralci, med drugim Emily Blunt, Josh O'Connor in Colin Firth.

KOMENTARJI1

Sl0venc
21. 03. 2026 10.27
Samo oglašuje svoj nov film, zato mora tako nakladati. Zagotovo je tudi v marsikaterem drugem osončju en planet na pravi razdalji do zvezde, da se tudi tam živi.
bibaleze
