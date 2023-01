Steven Spielberg nagrado za film The Fabelmans posvetil pokojnima staršema

Režiser Steven Spielberg je na nedavni podelitvi mednarodnih filmskih nagrad Palm Springs prejel nagrado za svoj zadnji film The Fabelmans. Ob prejemu se je poklonil svojima pokojnima staršema in jih imenoval glavna duha Fabelmanovih. Film je namreč delno tudi avtobiografski, saj je Steven idejo zanj črpal iz lastnih življenjskih izkušenj in vzgoje, ki jo je bil deležen od mame Leah in očeta Arnolda.

Steven Spielberg se je na nedavni podelitvi mednarodnih filmskih nagrad Palm Springs spomnil na svoja pokojna starša in jima posvetil nagrado, ki jo je prejel za film The Fabelmans. "To je bila divja vožnja in za to, da so me dali na to vožnjo, me pripeli in pošiljali na pot vsak dan, se lahko s spoštovanjem ali celo s strahospoštovanjem zahvalim moji mami in očetu," je povedal režiser .

Steven Spielberg je nagrado posvetil svojima staršema. FOTO: Profimedia

"Moja mama Leah in moj oče Arnold sta vodilna duha družine Fabelmans in vem, da bi bila zadovoljna z družino, ki smo jo predstavili v filmu," je nadaljeval 76-letnik v svojem zahvalnem govoru in dodal, da je dober fant. "Ker sem priden judovski fant, mi to največ pomeni," je razkril. "Vem, da se trenutno držita za roke med zvezdami in gledata, kako film prejema nagrado," je dodal in se še enkrat v imenu celotne filmske ekipe zahvalil za nagrado.

V svojem zahvalnem govoru je tudi priznal, da se v filmu, ki je delno tudi avtobiografski, saj je navdih in ideje črpal iz svojih življenjskih izkušenj, vrnil nazaj domov. "Ljudem nekako ves čas govorim, da je filmsko ustvarjanje umetnost sodelovanja," je povedal. "Ni bilo tako enostavno pripovedovati zgodbe, ki sem jo dejansko živel. Vračal sem se v spomine. Nekateri so bili boleči, nato pa sem jih moral poustvariti in posneti ter si ogledati družino, ki me je oblikovala," je še razkril in priznal, da se je zavedal, da bo moral zelo trdo delati, da bo film iskren in resničen. "Brez talenta in predanosti filmske družine nikoli ne bi mogel posneti svoje prave družine," je še pohvalil svojo ekipo.