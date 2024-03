Steven Spielberg svari pred antisemitizmom in ekstremizmom

77-letni režiser Steven Spielberg je govoril na slovesnosti v čast organizacije USC Shoah Foundation – neprofitne organizacije, ki jo je ustanovil in v kateri hrani intervjuje s preživelimi in pričami holokavsta, ko so nacisti umorili približno šest milijonov Judov. Fundacija, ki jo je ustanovil leta 1994 po izidu svojega z oskarjem nagrajenega filma Schindlerjev seznam , je prejela medaljo Univerze v Južni Kaliforniji (USC), kar je njeno najvišje odlikovanje.

Spielberg je nadaljeval: "Lahko se jezimo proti gnusnim dejanjem, ki so jih zagrešili teroristi 7. oktobra, in tudi obsojamo ubijanje nedolžnih žensk in otrok v Gazi. Zaradi tega smo edinstvena sila za dobro na svetu in zato smo danes tukaj, da proslavimo delo fundacije Shoah, ki je zdaj bolj ključno, kot je bilo leta 1994."

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, je bilo v izraelski vojaški akciji od začetka konflikta ubitih več kot 32.000 Palestincev in več kot 74.000 ranjenih. Izrael se je maščeval, potem ko so borci Hamasa – prepovedane teroristične skupine v Združenem kraljestvu – v napadih 7. oktobra lani ubili več kot 1000 Izraelcev in vzeli na stotine talcev.

Spielberg je v svojem govoru opisal razmere, ki so zavladale po začetku vojne med Izraelom in Hamasom: "Vse bolj sem zaskrbljen, da bomo morda obsojeni na ponavljanje zgodovine, da se bomo spet morali boriti za pravice Judov."

"Je ključnega pomena po grozljivem pokolu 7. oktobra. Ključnega pomena je za zaustavitev političnega nasilja, ki ga povzročajo dezinformacije, teorije zarote in nevednost. To je ključnega pomena, ker je zaustavitev porasta antisemitizma in sovraštva kakršne koli vrste ključnega pomena za zdravje naše demokratične republike in prihodnost demokracije po vsem civiliziranem svetu," je še dejal.

Ponovitev zgodovine

Spielbergova USC Shoah Foundation dokumentira pričevanja 55.000 ljudi, ki so preživeli holokavst. Na sami slovesnosti je bilo prisotnih 30 od preživelih in njihovih družin. Spielberg je nadaljeval: "Vzpon ekstremističnih pogledov je ustvaril nevarno ozračje in radikalno intoleranco, ki vodi v družbo, ki zavrača drugačnost in demonizira tiste, ki so drugačni. Ideja 'drugega' je ideja, ki zastruplja diskurz in ustvarja težko utež, ki jo lahko zasledimo med komentarji. Drugačnost racionalizira predsodke. Spodbuja namerno zanikanje in izkrivljanje realnosti za uveljavljanje predsodkov. Drugačnost podžiga ekstremizem in neliberalizem."

Obsojeni na ponavljanje preteklosti

Dejal je tudi, da je ustvarjanje 'drugega' temelj fašizma in stara knjiga iger, s katere se je zbrisal prah in se danes na široko distribuira. "Tisti, ki se ne morejo spomniti preteklosti, so obsojeni, da jo ponavljajo."

Eden izmed najbolj znanih Spielbergovih filmov, Schindlerjev seznam, pripoveduje resnično življenjsko zgodbo nemškega industrialca Oskarja Schindlerja, ki je rešil življenja več kot tisoč poljskojudovskih beguncev pred holokavstom tako, da jih je med drugo svetovno vojno zaposlil v svoji tovarni.

Leta 1994 je film prejel sedem oskarjev, tudi za režijo in najboljši film. Režiser je dejal, da je bil njegov cilj, da ustvari trajni opomin za družine, zgodovino, vzgojo in za prihodnje generacije. Ob tem je poudaril, da se zgodovina ne sme ponoviti nikoli več.