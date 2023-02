Steven Spielberg Tomu Cruisu: Hollywoodu si rešil rit!

Velika večina nominirancev se je pretekli ponedeljek zbrala na tradicionalnem srečanju, kjer so ustvarili tudi razredni portret leta 2023. Poleg ustvarjalcev so prireditev obiskali številni predstavniki filmskih studiev in medijev. Med najbolj znanimi obiskovalci so bili še Cate Blanchett, Brendan Fraser, Angela Bassett, Austin Butler in Jamie Lee Curtis.