Steven Spielberg žaluje za očetom Arnoldom

Steven Spielberg , ki je bil ob očetu na večer njegove smrti, mu je ob slovesu govoril: ''Ti si naše srce. Ti si naš dom.'' Arnold Spielberg je bil po poklicu inženir elektrotehnike ter bil zaposlen tudi v ameriški korporaciji General Electric , zato je Steven že pred časom povedal: ''Vsakič, ko zagledam PlayStation, ko pogledam mobilni telefon, od najmanjšega kalkulatorja do iPada, se spomnim na očeta in si rečem: 'To je plod dela mojega očeta in ekipe genijev.'''

Arnold je bil oče štirih otrok, zraven Stevena je imel tudi tri hčere, Anne , Nancy in Sue . V skupni izjavi za javnost so otroci sporočili, da jih je oče ''navdušil nad raziskovanjem, širil njihova obzorja, naučil, kako naj stojijo trdno na zemlji in hkrati posegajo po zvezdah.''

Arnold Spielberg se je rodil 6. februarja 1917 v Cincinnatiju v zvezni državi Ohio. Hitro je razvil strast do učenja in inovacij. Pri šestih letih je podstrešje v družinski hiši spremenil v improviziran laboratorij in se pričel ukvarjati z izumi. Pri dvanajstih je dobil svojo prvo radioamatersko opremo in se po radiu pogovarjal z neznanci ter z njimi delil različne zgodbe. Ljubezen do pripovedovanja je nekaj, kar je prenesel na svoje otroke. ''Preko radia je spoznal prijatelje. Izvedel je za ljudi, za katere ni vedel, da obstajajo. Povezal se je s tujci in ta ljubezen do druženja in navezovanja stikov je nekaj, kar je prenesel v resnično življenje, pogosto se mu je namreč zgodilo, da se je spoprijateljil z neznancem, ki ga je spoznal v vrsti za kavo ali pri sosednji mizi,''je povedala njegova hči Sue Spielberg.