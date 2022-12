Steven Tyler obtožen spolnega napada na mladoletnico

Steven Tyler je bil obtožen spolnega napada, spolnega nasilja in namernega povzročanja čustvene stiske mladoletni osebi. Tožnica Julia Holcomb je v sodnih dokumentih, ki jih je vložila v Los Angelesu, kjer so opustili pravilo zastaranja obtožb o spolni zlorabi v primeru mladoletnih oseb, navedla, da je s frontmanom skupine Aerosmith začela spolno razmerje leta 1973 kmalu po svojem 16. rojstnem dnevu. Tyler je bil takrat star 25 let.

Kljub temu, da Julia Holcomb v tožbi Tylerja ni poimensko izpostavila, je Holcombova v preteklosti javno spregovorila o svojem domnevnem razmerju z njim. V tožbi trdi, da je glasbenika spoznala na koncertu skupine Aerosmith v Portlandu, kjer je živela, in da jo je po koncertu odpeljal nazaj v svojo hotelsko sobo, kljub temu, da mu je povedala, koliko je stara in da se sooča z težavnim družinskim življenjem.

Tyler naj bi kljub temu nad njo izvedel različna kazniva spolna dejanja ter jo naslednje jutro domov poslal s taksijem. To naj bi se kasneje ponovilo tudi po koncertu v Seattlu. V tožbi je navedeno, da je glasbenik leta 1974 Julino mamo celo prepričal, da mu je ta dovolila, da postane njen zakoniti skrbnik. Obljubil naj bi ji namreč, da bo za Julio poskrbel in jo vpisal v šolo. Teh obljub po besedah tožnice ni držal, namesto tega je še naprej potoval z njo, jo izkoriščal in jo oskrboval z alkoholom in mamili.

Leta 1975, ko je bil Holcombova stara 17 let, naj bi s pevcem zanosila, ta pa naj bi jo prisilil, naj nosečnost prekine. V tožbi je navedeno, da ji je Tyler grozil, da jo bo prenehal podpirati, če se za splav ne bi odločila. Po prekinitvi nosečnosti je Julia Holcomb pevca zapustila in se vrnila domov, kjer je življenje posvetila novemu začetku in veri. Vse do leta 2011, ko je pevec izdal knjigo spominov, v katerih je zapisal, da je skoraj vzel najstniško nevesto, potem ko so se dekličini starši zaljubili vanj in podpisali dokument za skrbništvo. Holcombova v svoji tožbi trdi, da jo je objava knjige izpostavila nezaželeni in neprostovoljni slavi in da je pevec spolne napade lažno orisal kot romantično in ljubeče razmerje.

Predstavniki Stevena Tylerja se na vprašanja medijev še niso odzvali.