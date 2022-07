Steven Tyler zapustil kliniko za zdravljenje odvisnosti

24. maja so njegovi kolegi iz banda Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer in Brad Whitford najavili, da se je Tyler znova vdal omami, do česar je prišlo po operaciji noge, nato pa se samoiniciativno napotil v kliniko na odvajanje. Prijatelji so mu v preteklosti že pomagali, leta 1998 so mu svetovali naj poišče pomoč. ''Kar nekaj let je trajalo, da predelam to jezo, ko so me poslali na kliniko med tem, ko so se oni napotili na počitnice,'' je priznal v intervjuju leta 2019. Kljub vsemu jim je iskreno hvaležen za to, da je danes trezen. Dodal je, da so droge njegovim nastopom dodale neko 'surovost', občutek ima, da so njegov talent povzdignile na višji nivo.

Po devetih letih, ki jih je preživel brez drog, je ugotovil, da mu bolj ustreza treznost, sčasoma pa se je osvobodil tudi strahu. ''Če bi se znova podal v svet omame, bi zagotovo izgubil svoje bližnje,'' je dejal. Tyler je oče štirih otrok, 44-letne Liv, 43-letne Mie, 33-letne Chelsea in 31-letnega Taja, od leta 2016 pa je v zvezi s svojo nekdanjo osebno asistentko Aimee Preston.