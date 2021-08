Stevie Nicks: Samo sebe sem rešila iz pekla drog

''Uspelo mi je rešiti sebe. Šla sem čez resnično grozljive trenutke, vendar mi je uspelo, ko me ni rešil nihče drug. Preživela sem svoj kokain. Preživela sem sama,'' je bila iskrena. Dejala je, da se je pravočasno napotila na zdravljenje, odločitev pa je sprejela sama. Zaradi bogate kariere in pestrih izkušenj že leta in leta razmišlja o knjigi spominov, ob tem pa je mnenja, da bi morala biti njena avtobiografija razdeljena na štiri ločene knjige.