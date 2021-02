Stevie Wonder za vedno odhaja v Gano

"Želim si, da se ta narod znova nasmeji, in to želim videti, še preden se odselim v Gano," je pevec Stevie Wonder povedal o ZDA in selitvi v afriško državo med intervjujem s priljubljeno voditeljico pogovorne oddaje Oprah Winfrey . Na vprašanje, ali bo tam ostal za stalno, je pritrdilno odgovoril.

"Nočem videti, da bi moji vnuki morali prositi druge, naj jih imajo radi, naj jih spoštujejo, naj jih cenijo, naj vidijo njihovo vrednost. Kakšno življenje je to?" je navedel enega od razlogov za selitev in nakazal na rasizem, ki je še vedno prisoten v ZDA.

Že leta 1994 je glasbenik izrazil navdušenje nad zahodno afriško državo Gano. "Tam obstaja občutek skupnosti," je takrat povedal. Umetnik je sicer za svoje ustvarjanje dobil kar 25 grammyjev in 74 nominacij. Dobil je tudi oskarja in zlati globus za pesemI Just Called to Say I Love You.

Glasbenik je izjemno navezan na svoje podpornike in tudi zdaj pričakuje, da mu bodo izkazali podporo pri njegovi odločitvi. Že leta 2019, ko je doživel presaditev ledvice, se je zahvalil za vse molitve in ljubezen. "Odkar so me izpustili iz bolnišnice, medicinske sestre skrbijo, da bom pravočasno vzel zdravilo, in to bodo počele toliko časa, kolikor mi je še ostalo. Počutim se odlično. Moj glas je čudovit. Počutim se, kot da imam 40 let, in vsem se zahvaljujem za molitve in ljubezen," je povedal po operaciji. Oboževalcem je tudi obljubil, da jim bo o svojem zdravju še naprej sporočal."Nočem, da se širijo napačne informacije. Sem živ in zdrav."