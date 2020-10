Stevie Wonder: Po presaditvi ledvic se počutim trideset let mlajši

Ker so se v javnosti pojavila namigovanja, da naj bi se legendarni glasbenik nekoliko slabše počutil, se je dotaknil tudi te teme: ''Za vse ljudi, ki so nasedli tem govoricam, da se počutim tako in tako, počakajte na mojo uradno izjavo. Ne želite imeti napačnih informacij. Sem živ in počutim se dobro in se veselim prihodnosti.''

Priljubljeni pevec je novinarsko konferenco sklical zaradi najave kar dveh novih pesmi.Can’t Put It in The Hands of Fate in Where Is Our Love Song, ki ju bo izdal pod okriljem svoje glasbene založbe So What’s The Fuss. Ves dobiček, ki ga bo pridelala pesemWhere is Our Love Songbo pevec namenil dobrodelni organizaciji Feeding America.''Tukaj začenjamo. To, da v teh časih ne bo stradajočih ljudi, je zame izrednega pomena. Zavezan sem temu, da o tem ne le govorim, temveč nekaj tudi storim. Izkoristimo glasbo, da na svetu nekaj spremenimo,''je še povedal.