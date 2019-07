Stevie Wonder potrebuje presaditev ledvic

Ameriška glasbena ikona Stevie Wonder je trenutno na turneji The Stevie Wonder Song Party: Celebrating life, love and music, na britanskem poletnem festivalu (British Summer Time Festival op. p.) v Londonu pa je naznanil, da bo potreboval presaditev ledvic. "Torej, kar se bo zgodilo, je, da bom letos septembra imel presaditev ledvic," je Wonder povedal oboževalcem v občinstvu. Ti so novico pospremili z žalostnimi vzdihi. "V redu sem," je nadaljeval glasbenik in povedal, da že ima darovalca. Dodal je še, da je prišel na koncert publiki izkazat ljubezen in se jim zahvalit za njihovo. "O tem ne boste slišali govoric, povedal sem vam, kako je in dobro sem," je še enkrat zatrdil.