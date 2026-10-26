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Stevie Wonder toži žensko, ki po 40 letih noče zapustiti njegovega posestva

Los Angeles, 26. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Stevie Wonder

Stevie Wonder se je za pomoč pri izselitvi ženske, ki že štiri desetletja brezplačno živi na njegovem posestvu, obrnil na sodišče. Kot trdi legendarni pevec, naj bi ženska, s katero je bil nekoč zaročen, preprečevala dostop inšpekciji, ki bi pregledala posestvo.

Stevie Wonder je kalifornijsko sodišče zaprosil za dovoljenje, da z ene svojih posestev izseli Carmen Efferson. Ta naj bi se brezplačno tam naselila leta 1988, s pevcem, s katerim sta bila nekoč zaročena, pa naj bi se poleti sprla, potem ko so mu njegovi odvetniki sporočili, da Carmen preprečuje vstop na posestvo inšpektorjem, ki jih je poslala zavarovalnica.

Stevie Wonder
Stevie Wonder
FOTO: Profimedia

Nekdanji par naj bi imel sklenjen ustni dogovor, da Efferson brezplačno živi na posesti; ko jo je Wonder konec julija prek elektronske pošte obvestil, da se bo oglasil inšpektor, pa naj bi ta ogled zavrnila in preprečila z besedami, da ima občutek, da jo nadlegujejo, zato ne pristaja na obisk inšpekcije.

"Iz nobenega razloga nimate dovoljenja za vstop na posestvo. Če vi ali kdor drug v vašem imenu pride v moj dom ali vdre na posestvo, bom nemudoma obvestila policijo," je pevcu na elektronsko sporočilo odgovorila nekdanja zaročenka, po poročanju revije People piše v sodnih dokumentih.

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Naslednjega dne naj bi ji Wonder podal 30-dnevni rok, v katerem se mora izseliti, česar pa ni storila. Pevčevi odvetniki so tako sodišče uradno zaprosili za izničenje ustnega dogovora med Wonderjem in Efferson, hkrati pa od nje zahtevajo odškodnino zaradi preprečevanja dostopa inšpekcije.

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