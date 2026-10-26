Stevie Wonder toži žensko, ki po 40 letih noče zapustiti njegovega posestva

Stevie Wonder je kalifornijsko sodišče zaprosil za dovoljenje, da z ene svojih posestev izseli Carmen Efferson . Ta naj bi se brezplačno tam naselila leta 1988, s pevcem, s katerim sta bila nekoč zaročena, pa naj bi se poleti sprla, potem ko so mu njegovi odvetniki sporočili, da Carmen preprečuje vstop na posestvo inšpektorjem, ki jih je poslala zavarovalnica.

Nekdanji par naj bi imel sklenjen ustni dogovor, da Efferson brezplačno živi na posesti; ko jo je Wonder konec julija prek elektronske pošte obvestil, da se bo oglasil inšpektor, pa naj bi ta ogled zavrnila in preprečila z besedami, da ima občutek, da jo nadlegujejo, zato ne pristaja na obisk inšpekcije.

"Iz nobenega razloga nimate dovoljenja za vstop na posestvo. Če vi ali kdor drug v vašem imenu pride v moj dom ali vdre na posestvo, bom nemudoma obvestila policijo," je pevcu na elektronsko sporočilo odgovorila nekdanja zaročenka, po poročanju revije People piše v sodnih dokumentih.