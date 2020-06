Številni igralci nad J.K.Rowling, ona se brani: Tudi jaz sem žrtev nadlegovanja

J.K. Rownling se je odločila odgovoriti vsem, ki so se odzvali na njene besede na Twitterju izpred nekaj dni. Takrat je namreč pisateljica komentirala prispevek o bolj enakopravnem svetu po epidemiji covida-19, v katerem so zaradi korektnosti do oseb, ki se ne identificirajo s spolom, ko je bilo govora o ženskah, pisali o 'osebah, ki imajo menstruacijo'. Njen zapis je bil dokaj oster: "Osebe, ki imajo menstruacijo. Prepričana sem, da je obstajala beseda za te ljudi. Naj mi nekdo pomaga." Rowlingova je nato dodala še tri različice angleške besede ženske (women, op. a.): "Wumben? Wimpund? Woomud?" je njeno objavo povzela nemška tiskovna agencija dpa. Besede, ki jih je zapisala, so tvorjenke, sestavljene iz besede ženske (women) in maternica (womb), mevža (wimp) ter blato (mud). Čeprav je bila pisateljica deležna takojšnjih kritik, ni popustila, temveč je v svoj bran zapisala še: "Če spol (biološki, op. a.) ni resničen, ne obstaja istospolna privlačnost. Če spol ni resničen, je realnost žensk po svetu izbrisana. Transspolne osebe poznam in jih imam rada, ampak izbris koncepta spola številnim ljudem onemogoča, da osmislijo svoja življenja. Govoriti odkrito ni sovražno." Dejala je še, da spoštuje pravico vsake transspolne osebe do pristnega življenja: "Korakala bi z vami, če bi bili zaradi transspolnosti diskriminirani. Hkrati je to, da sem ženska, oblikovalo moje življenje. Verjamem, da ni sovražno to izreči."

Kasneje se je oglasila še Evanna Lynch , ki je zaigrala zasanjano Loono Liupko. "Počutiti se, kot da ne pripadaš ali da nisi sprejet, je najhujši občutek, ki ga človek lahko izkusi. Pozdravljam neizmeren pogum vsem transspolnim osebam in mislim, da bi morali vsi bolje prisluhniti njihovim zgodbam," je zapisala igralka in dodala: "Mislim, da je izjemno neodgovorno o tako delikatni temi razpravljati prek Twitterja. Sem prijateljica in oboževalka Rowlingove in ne morem pozabiti, kako zelo topla in ljubeča oseba je. Vedno se bori za tiste, ki trpijo. Z njenim zadnjim mnenjem pa se ne strinjam, a to ne pomeni, da je popolnoma izgubila svoj moralni kompas in človeškost v sebi."

Naslednja se je oglasila Emma Watson, ki je v vseh osmih filmih upodobila pametno Hermiono Granger. "Transosebe so, kdor sami rečejo, da so. Zaslužijo boljše življenje, kot je življenje, kjer jih nenehno sprašujejo, kdo so ali pa jim nekdo celo pove, kdo naj bi bili," je zapisala 30-letna Britanka: "Hočem, da vsi moji sledilci, ki so transspolni, vedo, da jaz in mnogi drugi ljudje po svetu vidimo, kdo ste in vas imamo radi točno takšne."

In tu se ni končalo. Oglasil se je tudi igralecEddie Redmayne, ki je imel v filmihMagične živaliglavno vlogo. "Spoštovanje do transoseb je še vedno kulturni imperativ in skozi leta sem se nenehno izobraževal o tej temi. To je večni proces, ki ga je treba spoštovati." Eddie je zapisal, da je sodeloval tako z Rowlingovo kot tudi z osebami, ki so transspolne in je začutil, da mora izraziti svoje mnenje: "Ne strinjam se z njenim komentarjem. Transženske so ženske in transmoški so moški. Ne bi rad govoril v imenu manjšine, a vem, da so moji predragi prijatelji, ki so transspolni v nenehnem procesu spraševanja, kdo so, kar se zaradi nerazumevanja velikokrat sprevrže v nasilje in zlorabo. Želijo si le živeti svoje življenje v miru in mislim, da je čas, da jim to omogočimo."