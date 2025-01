Številni zvezdniki po obtožbah o spolnem nadlegovanju stopili na stran Blake Lively

OGLAS

Igralka Blake Lively je zadnja v vrsti zvezdnic, ki so se odločile, da s tožbo ukrepajo zoper spolno nadlegovanje, ki so ga doživele med delom. 37-letnica je tega obtožila režiserja in soigralca filma Konča se z nama, ob tem pa so jo že javno podprli številni zvezdniški kolegi, med katerimi so tudi igralke Kate Beckinsale, America Ferrera, Amber Tamblyn in Alexis Bledel.

Blake Lively in Justin Baldoni na snemanju filma Konča se z nama. FOTO: Profimedia icon-expand

Na njeno stran je stopila tudi pisateljica romana, po katerega knjižni predlogi je nastal scenarij za omenjeni film, Colleen Hoover. Ta je na družbenem omrežju zapisala: "Od dneva, ko sva se spoznali, si bila poštena, prijazna in potrpežljiva. Hvala, ker si točno takšna oseba, kot si. Nikoli se ne spremeni." Igralec Brandon Sklenar, ki v filmu Konča se z nama igra Atlasa Corrigana, je svoje sledilce povabil k branju 80 strani dolge tožbe. Na družbenem omrežju je objavil fotografijo tožbe, ob njej pa pripisal: "Za božjo voljo, preberi to!" Dodal je še rdeče srce in označil Lively. Sklenar je že pred tem stopil v bran soigralki, ki je bila tarča kritik zaradi načina promocije filma v intervjujih.

Brandon Sklenar FOTO: Profimedia icon-expand

Jenny Slate, ki je v filmu zaigrala sestro lika Justina Baldonija, je za oddajo Today dejala: "Kot kolegica in prijateljica ji nudim svojo podporo, medtem ko ukrepa proti tistim, ki naj bi načrtovali in napadli njen ugled. Blake je vodja, zvesta prijateljica in zanesljiva čustvena opora zame in za mnoge, ki jo poznajo in ljubijo. Kar je bilo razkrito o napadu na Blake, je strašno temačno in moteče. Občudujem njen pogum in stojim z njo."

Ferrera, Tamblyn in Bledel, ki so z Livelyjevo leta 2005 nastopile v filmu Poletje odraščanja, so objavile skupno izjavo na Instagramu. V njej so zapisale: "Kot prijateljice in sestre že več kot 20 let, smo z Blake solidarne, medtem ko se bori proti domnevni kampanji za uničenje njenega ugleda. Med snemanjem filma Konča se z nama smo bile priča njenemu pogumu, ko je iskala varno delovno okolje zase in za svoje sodelavce. Zgrožene smo nad dokazi o namerni in zlonamerni kampanji, ki je sledila za diskreditacijo njenega glasu."

Gwyneth Paltrow FOTO: Profimedia icon-expand

Igralka Gwyneth Paltrow je diskretno izkazala svojo podporo s promocijo Blakeine linije za nego las na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Pravkar dodana na moj božični seznam želja." Igralec Michele Morrone, ki je z Lively sodeloval pri filmu A Simple Favor 2, je na svoji Instagramovi zgodbi objavil videoposnetek, v katerem je izrazil svojo podporo."Običajno ne snemam takšnih stvari, vendar mislim, da je čas, da se postavim za osebo, ki jo imam resnično rad, to je Blake Lively," je Michele povedal v videu.

"Čutil sem, da je nekaj narobe in čutil sem njeno bolečino, nato pa sva se imela priložnost pogovoriti. Bila je res slabo. Utrujen sem od branja krutih komentarjev ljudi, ki sploh ne vedo, kakšna je situacija," je nadaljeval igralec, ki je sledilcem v branje predlagal članek, ki je bil objavljen v New York Timesu. "Blake, zelo te imam rad. Kar tako naprej in se kmalu vidimo," je zaključil.

Amber Heard FOTO: Profimedia icon-expand