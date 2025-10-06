Številni zvezdniki razburjeni: Diddy si je zaslužil višjo kazen

Hip-hop glasbenik Sean Diddy Combs bo naslednja štiri leta preživel v zaporu. Tako je ob izreku kazni zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, odločil newyorški sodnik. Med sojenjem so porotniki slišali pričevanja o zvezdnikovem nasilništvu, zlorabah in izsiljevanju, zato mnogi menijo, da bi si zaslužil višjo kazen. Iz tabora glasbenice Cassie Ventura, nekdanje Combsove partnerice in glavne priče proti njemu, pa so sporočili, da priznavajo pravno odločitev, vendar obsodba povzročene travme ne bo izbrisala.

Ne solze, ne prošnje za milost ali pismo, v katerem obljublja, da ne bo več nasilen, glasbenega zvezdnika Seana Diddyja Combsa niso rešile pred zaporom."Zelo slab dan. Gre za človeka, ki bo v zaporu 50 mesecev," je povedal zagovornik Brian Steel. "Načrtujemo pritožbo. Menimo, da imamo zato zelo močno osnovo," je povedal zagovornik Marc Agnifilo.

Diddy FOTO: AP icon-expand

A Diddy bi bil lahko v zaporu precej dlje, 11 let, če ga porota ne bi oprostila najbolj obremenjujočih točk obtožnice, to sta kriminalno združevanje in spolna trgovina. In to kljub pričevanjem o zlorabah, siljenju v orgije, pretepanju, izsiljevanju. Mnogi so zavzeto spremljali sojenje. "Mislil sem, da bomo udarili močno za 20 let, največ, vsaj zaradi žrtev in njihovega položaja, pa so jih pustili na cedilu, ker danes pravica ni bila izpolnjena," je dejala Damita Jo Lambert.

Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia icon-expand

Odvetnica žrtev pravi, da niti tožilstvo niti obramba nista dobila, kar sta želela, a žrtve ob zaporni kazni vplivnega in bogatega glasbenika občutijo nekaj olajšanja. "Mnogi moji klienti, ki so trdili, da so žrtve g. Combsa, so se zelo bali, da bo prišel ven bodisi danes bodisi čez nekaj mesecev, in bali so se, da se jim bo maščeval," je povedala po poročanju tujih medijev.

Cassie Ventura FOTO: Profimedia icon-expand

Glasbenica Cassie Ventura, ki je kot nekdanja partnerica pričala o Combsovih številnih zlorabah, pretepanju in grožnjah, sporoča, da izrečena kazen potrjuje škodo, ki jo je povzročil Combs, vendar ne more izbrisati travme. Mnogi so kritični do izrečene kazni, glasbenica Aubrey O' Day, Diddy je bil njen mentor, pravi, da jo izid sojenja fizično boli, medtem ko je komičarka in igralka Rosie O'Donnell zapisala, da je jezna in da je višina kazni šala.

50 Cent FOTO: Profimedia icon-expand