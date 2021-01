Številni zvezdniki v Miamiju med prazniki pozabili na pandemijo

Ameriškega pevca Chrisa Browna so oboževalci opazili pred znano azijsko restavracijo, po tem ko je v notranjosti večerjal z lastniki ene od priljubljenih modnih znamk. Pozneje sta se zbrani druščini pridružila tudi raper Tyga in producent elektronske glasbe Marshmello . Ponudba in vzdušje v miamijskem Komodu sta prepričala tudi Busta Rhymesa ter sestri Stallone, Sistine in Sophio. V novo leto je v klubu Racket vstopil tudi newyorški raper Fabolous , ki se je zabaval brez maske.

Vroča miamijska točka, restavracija Kiki on the River, je gostila glasbenika, ki je zaslovel s številnimi hiti reggaetona. Nicky Jam je ob morskih specialitetah zadnje dni v novem letu preživljal z zaročenko Cydney Moreau . Zaščitnih mask nista nosila.

Mnogo priljubljenih zvezdnikov se je pred časom odločilo, da svoje novo zatočišče najdejo prav na tleh Miamija. To so storili pari Jared Kushner inIvanka Trump paGisele BundcheninTom Brady ter tudiCindy Crawfordin Rande Gerber, večmilijonski domovanji sta kupila tudi Karlie Kloss in Josh Kushner. Prestižni otok milijarderjev, kot imenujejo Indian Creek, je med številnimi imeni zabavne industrije izjemno priljubljen, čeprav Miami trenutno pesti visok odstotek okužb z novim koronavirusom.