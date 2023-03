Stilist Hailey Bieber: Sovražim Seleno Gomez.

Zdi se, da internetni drami med Seleno Gomez in Hailey Bieber ni konca. Po tem, ko so Selenini oboževalci Hailey in Kylie Jenner obtožili, da sta se norčevali iz 30-letne zvezdnice, in jima množično prenehali slediti na Instagramu, se je v spor vpletel še Haileyjin stilist Von Ford . Na svojo Instagram zgodbo (objavo, ki je vidna 24 ur, op.a.) je objavil zapis: "Sovražim Seleno Gomez."

Besni Selenini podporniki so objavo hitro prijavili odgovornim kot sovražni govor in dosegli, da je Instagram objavo odstranil. A to Von Forda ni ustavilo. Na Instagram zgodbo je objavil posnetek zaslona, na katerem je vidno, da je platforma objavo izbrisala, in pripisal: "Kar sem rekel, sem rekel."

Kdo je Von Ford?

Von Ford je stilist in kreativni direktor, ki prihaja iz New Jerseyja. Sodeloval je s številnimi zvezdniki in mediji, poleg tega pa je dobro znan tudi po svojem delu v modnem poslu, svetovanju blagovnim znamkam in sodelovanju s slavnimi. V preteklosti je sodeloval z zvezdnicami, kot so Chloe Bailey, Halle Bailey, Bella Hadid in Charli XCX in znamkami, kot so Nike in Diesel.

Stilist je zaradi burnega odziva javnosti svoj Instagram profil kmalu po prvotni objavi zaklenil in se zavil v molk. Vse od izbruha drame sta se s spleta umaknili tudi Hailey Bieber in Kylie Jenner, medtem ko je Selena Gomez po krajšem premoru zopet aktivna na svojem Instagram profilu. In medtem, ko sta zvezdnici zaviti v molk izgubili več kot milijon sledilcev, si je Selena zopet nadela naslov ženske z največ sledilci na Instagramu. Zvezdnici po zadnjih podatkih skupaj sledi več kot 397 milijonov zvestih podpornikov.