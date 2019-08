Vizažist razkril, kako se je Meghan obnašala na svoj poročni dan

Daniel Martin , ambasador kozmetične linije Dior in glavni svetovalec za barvne odtenke v podjetju Honest Beauty, katerega lastnica je ameriška zvezdnica Jessica Alba , je tudi osebni vizažist in eden najboljših prijateljev vojvodinje Meghan Markle . V pogovorni oddaji Gloss Angeles je nedavno spregovoril o tem, kako ga je prijateljstvo z britansko vojvodinjo zaznamovalo v svetu ličenja in se dotaknil dneva, ko jo je ličil na njen poročni dan.

''Počutil sem se, kot bi dejansko ličil le enega od prijateljev ... Nisem vedel, kaj bo to pomenilo za mojo kariero. Mislil sem si: če si ti srečna, sem srečen tudi jaz in z veseljem bom poskrbel za tvoj videz,'' je o občutkih, ko ga je Meghan Markle vprašala, ali bi poskrbel za njeno poročno ličenje, povedal Martin. Kljub temu, da je danes splošno znan kot 'Meghanin osebni vizažist', dodaja, da ga tovrstna oznaka navdaja z mešanimi občutki: ''Če sem popolnoma iskren ... Čeprav je od poroke minilo toliko časa, je zame še vedno precejšen izziv sprejeti dejstvo, da me bo to poimenovanje spremljajo do konca kariere. To, da me ljudje povezujejo z Meghan, ni slabo, ampak dejstvo je, da bom zdaj za vedno povezan z njo in s kraljevo družino.''

V opisovanju svojega odnosa z Meghan se je spomnil tudi dneva, ko jo je ličil za poroko:''Oba sva ugasnila telefone, zato sploh nisva vedela, kaj se zunaj dogaja ... Bila sva v nekem svojem mehurčku. To je eden tistih spominov, ki ne bodo nikoli izginili, a je vse skupaj vseeno tako megleno. Meghan je ena najbolj umirjenih in sproščenih oseb na svetu, zato so vse stvari tistega jutra potekale mirno. Nič naju ni motilo, nič naju ni moglo presenetiti.''