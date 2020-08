Stilistka priznala: Najtežje je bilo delati z J.Lo, Jessico Albo in Katherine Heigl

Ženska, ki se je na omrežju poimenovala Tamaran je delala za številne znane osebnosti kot njihova osebna stilistka, v poklicu pa je bila aktivna med leti 2008 in 2017. V svojih objavah je sedaj priznala, da so nekatere zvezdnice izjemno zahtevne. Izpostavila je Jennifer Lopez, Katherine Heigl, Mariso Tomei in Jessico Albo .

Tamaran se v svojih objavah spominja tudi Katherine Heigl. Igralka velja za osebo, s katero je težko sodelovati, saj zmeraj deluje jezna. Tudi njeni prijatelji so jo označili za nekoga, ki ni ravno prijazen. Tudi Jessica Alba se je ob vseh srečanjih obnašala arogantno, gledala na ljudi z viška in se igrala določenih miselnih igric z zaposlenimi.

Dodala je še, da govorice o tem, da zaposleni Jennifer Lopez ne smejo niti pogledati, držijo. Pravi, da obstaja razlog za to, da zvezdnica svojih stilistov ter šivilj ne more zadržati dlje časa. Stilistka je s sledilci delila tudi pozitivne izkušnje. Njeni najljubši zvezdniki so Jon Stewart, George Clooney in Carrie Underwood, dosodila bi jim maksimalno oceno deset. Izpostavila pa je tudi Seleno Gomez, ki je po njenih besedah ena od najbolj profesionalnih zvezdnic v zabavni industriji, saj s svojimi zaposlenimi ravna človeško in se vsakič za opravljeno delo tudi zahvali.