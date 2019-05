Stilska preobrazba Kim Kardashian: bo to pričeska letošnjega poletja?

Konec obdobja dolgih las: vsaj za resničnostno zvezdnico Kim Kardashian West, ki se je s soprogom in glasbenikom Kanye Westom pred kratkim razveselila prihoda četrtega otroka, sina Psalma.38-letna mama štirih otrok se je namreč odločila za spremembo pričeske in na ulice stopila s kratkim 'bobom' oziroma pažem, visoke pete in glamurozna oblačila pa je zamenjala z nekoliko bolj udobnimi športnimi čevlji in hlačami ter top majico s kratkimi rokavi.