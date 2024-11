Sting: Diddyjeva aretacija ne spremeni moje naklonjenosti do pesmi

Sting kljub obtožbam zoper Seana Diddyja Combsa še vedno rad posluša Diddyjevo priredbo njegove pesmi Every Breath You Take . Pesem z naslovom I'll Be Missing You je namreč prav tako postala uspešnica, ki je popularna še danes. Na vprašanje, ali je Combsova trenutna situacija vplivala na njegov pogled na klasično pesem iz 80. let, je imel 73-letnik precej jasen odgovor: "Ne. Mislim, ne vem, kaj se je zgodilo z Diddyjem, toda zame to pesmi sploh ne pokvari. Še vedno je moja pesem."

Zvezdnik se je dotaknil tudi dejstva, da mladi ustvarjalci še vedno radi sodelujejo z njim in ga cenijo. Ko so ga vprašali, zakaj misli, da njegova glasba še naprej privlači mlajše glasbenike, je Sting povedal, da nima pojma, vendar ga to ne moti."Nimam pojma, ampak ko hoče kdo interpolirati ali kakorkoli se temu že reče, nikoli ne nasprotujem, ker o pesmi vedno izvem nekaj, česar nisem vedel ali pričakoval," je dejal roker in dodal: "Mislim, dobim plačilo in to jih ohranja popularne. Pesmi so živi organizmi, moraš jim vdihniti življenje ali jim dati nove sopotnike."

Combs, ki ni le vzorčil Stinga v skladbi I'll Be Missing You, ampak jo je z zvezdnikom tudi izvedel na podelitvi MTV Video Music Awards leta 1997, je v zaporu od septembra, ko je bil aretiran zaradi obtožb izsiljevanja, trgovine z ljudmi za spolne namene in prevoza za sodelovanje v prostituciji. Od takrat se sooča s številnimi hudimi obtožbami.