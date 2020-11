Sting zanika obtožbe o domnevnem posilstvu leta 1979

V civilni tožbi, vloženi pred nekaj dnevi na zveznem sodišču v Arizoni, je zapisano, da naj bi britanski pevec Sting , čigar pravo ime je Gordon Summer, pred več kot 40 leti posilil mladoletnico. Prav ta je zdaj, leta 2020, vložila tožbo zoper glasbenika. Neimenovana ženska navaja, da naj bi jo Sting posilil 14. maja 1979 po tem, ko sta se spoznala v glasbeni trgovini, kjer so oboževalci lahko spoznali in poklepetali s skupino Police. Takrat je bil Sting star 27. V tožbi ni naveden le pevec, ampak tudi ostali člani skupine Police in organizatorji dogodka.

Po zapisanem v tožbi sodeč, je neimenovana ženska, ki zdaj živi v Kaliforniji, obiskala dogodek v glasbeni trgovini, ko so promovirali svoj drugi album. Takrat naj bi kot 15-letnica spoznala frontmana Stinga in njegove sočlane. Ta isti dan se je zvečer udeležila koncerta v Arizoni. Člani skupine so se po navedbah tožnice sprehodili med obiskovalce, ko se je pevec ustavil pri njej in jo, kot je zapisala, 'na kratko ogovoril in jo prosil, da se usede k njemu v naročje med nastopom'.

Glasbenikov odvetnik John Rosenberg je v uradni izjavi za Yahoo Entertainement povedal: "Sting čuti veliko sučutje do vsakega, ki je preživel kakršnokoli spolno nadlegovanje ali spolni napad. A Sting kategorično zanika vse obtožbe in dodaja, da ne ve, kdo je ženska, ki ga toži. Za obtožbe, ki se navezujejo na leto 1979, smo vsi prvič slišali pred dnevi, ko je izšla uradna izjava odvetniške pisarne neimenovane ženske. Če se bo primer še nadaljeval, bomo obtožbe zanikali in se borili za pravičen izid. Sting pozdravlja temeljito in odprto preiskavo v tej zadevi."

Ko se je koncert zaključil, tožnica trdi, da jo je Sting (ki je bil takrat poročen s prvo ženo Frances Tomelty) povabil na zasebno zabavo v Pheonixu. Na veradni za hišo, naj bi jo glasbenik poljubil in jo začel otipavati po prsih in njenem intimnem predelu. Tu je v zapisu ponovno poudarila, da je bila takrat stara 15 let in da je bila še vedno devica, da izkušenj z moškimi ni imela.

Povedala je tudi, da je mislila, da bo po zasebni zabavi šla domov, a so jo odpeljali v hotel, kjer so Sting in ostali člani skupine Police takrat prenočevali. Pristala je v pevčevi hotelski sobi, kjer naj bi si ta slekel hlače in ji pokazal 'vse svoje premoženje'. Opisala je tudi, da naj bi sledilo oralno zadovoljevanje in penetracija, za kar pravi, da mu ni dala prostovoljnega dovoljenja ali soglasja. "Po posilstvu v hotelski sobi, je Sting tožnico pospremil do taksija in jo poslal domov. Doma je ta odprla pod tuš in ugotovila, da krvavi ter da je v znatnih bolečinah," je še zapisano v tožbi.

Neimenovana ženska Stinga nikoli več ni srečala, a pravi, da je kmalu za tem napisal pesemDon't stand so close to me, ki govori o mladem dekletu, ki se spogleduje s svojim učiteljem. V tožbi je naveden tudi verz iz pesmi, za katerega tožnica meni, da je navdih dobil ravno pri njuni interakciji. "Ne pozabite, da smo bili takrat svetlolasi zvezdniki in da je bila večina naših oboževalk mladih deklet, zato sem se vživel v igranje vlog. Izkoristimo to."