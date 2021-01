Štiri Bidnova domovanja pred selitvijo v Belo hišo

Novi predsednik Združenih držav Amerike je bil že v mladosti zaljubljen v nepremičnine – v svojem življenju je tako zamenjal kar nekaj domovanj. Njegova primarna rezidenca se nahaja v domačem Wilmingtonu, pred selitvijo v Belo hišo je okusil življenje ob morju, nekaj let pa je preživel tudi v hiši, namenjeni ameriškim podpredsednikom.

Joe Biden je nad nepremičninami in nepremičninskim trgom navdušen že od srednje šole, kar ga je po poročanju ameriških medijev pogosto finančno izčrpavalo. ''Moja idealna sobotna zabava je bil skok v Corvetto z Neilio(njegovo prvo ženo, ki je umrla leta 1972, op. a.),nato pa sva se zapeljala po Wilmingtonu ter iskala hiše, ki so na voljo, ki so naprodaj, iskala zemljo, kjer bi lahko gradila,''je zapisal v svoji avtobiografiji Promises to Keep, ki je izšla leta 2007.

Joe in Jill sta se v preteklosti že nekajkrat selila.

Sedaj, ko se seli v najbolj znano hišo Združenih držav, pa za seboj pušča kar nekaj domov, ki si jih je v preteklosti delil z družino. Kar dve nepremičnini se nahajata v njegovi domači zvezni državi Delaware, najemal je tudi hišo v McLeanu v Virginiji, na seznamu pa je tudi zgradba, v kateri je stanoval, ko je zasedal mesto podpredsednika ZDA.

Zračni posnetek hiše v Wilmingtonu, ki je sedaj vredna nekaj manj kot dva milijona evrov.

Njegova primarna rezidenca je tista v domačem Wilmingtonu. Obsega tri spalnice in štiri kopalnice. Zemljo je kupil leta 1998 in zanjo odštel 288 tisoč evrov. Posestvo je sedaj ocenjeno na najmanj 1,6 milijona evrov. Hiša je samo pet minut vožnje oddaljena od rimokatoliške cerkve, v kateri se z družino udeležuje maš. Tam pa so ga opazili tudi po nasilnih izgredih v Kapitolu 6. januarja. Zakonca Biden sta o prodaji posestva razmišljala v letu 2010, saj sta potrebovala denar za plačilo zdravstvenih stroškov, nastalih zaradi bolezni sina Beauja, ki je kasneje, leta 2015, zaradi možganskega tumorja tudi umrl. Takrat se je za plačilo stroškov ponudil tudi takratni predsednik Barack Obama in s tem preprečil prodajo družinskega doma. Družinska hiša ob morju Bidnova sta hišo na območju Rehoboth Beach, veliko skoraj 450 kvadratnih metrov, kupila leta 2017. Zanjo sta odštela 2,2 milijona evrov. V njej je na voljo pet spalnic, pet kopalnic, ima tudi tri notranje kamine, zunaj pa jo krasi hiška na plaži. Trinadstropna hiša je zasnovana za ljubitelje zunanjih aktivnosti, saj ponuja tudi poseben prostor za obedovanje in piknike na prostem, zunanji kamin, zunanje prhe, veliko verando in balkon.

Družinska rezidenca ob plaži Rehoboth.

''Vso kariero sva z Jillsanjala o tem, da bi lahko kupila hišo na plaži, kamor bi lahko pripeljala vso družino. Zelo sva srečna, da nama je bilo to omogočeno, zato se veseliva trenutkov, ko bomo s družino skupaj na kraju, ki nama pomeni največ,'' je Biden povedal ob nakupu te nepremičnine. Uradna rezidenca podpredsednikov Združenih držav Amerike Joe in Jill sta nekaj let živela tudi v 850 kvadratnih metrov velikem domu na ozemlju washingtonskega pomorskega observatorija, ki služi kot uradna rezidenca podpredsednikov Združenih držav. Biden je tam stanoval med letoma 2008 ter 2016, ko je bil na čelu Združenih držav Barack Obama. Hiša s šestimi spalnicami je bila zgrajena leta 1893 in je do današnjega dne preživela že nekaj renovacij v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov. Od leta 1974 je v funkciji uradnega domovanja ameriških podpredsednikov. Krasi jo velika veranda, pripada pa ji tudi zaklonišče.

Joe in Jill sta v tej hiši uživala v času, ko je bil Biden podpredsednik ZDA.

Hišo v viktorijanskem stilu sta zakonca Biden preuredila s pomočjo notranje oblikovalke Victorie Hagan. V notranjosti jo krasijo stopinje nekdanjih podpredsednikov, ima pa tudi bazen – omislil si ga je Dan Quayle, ki je bil podpredsednik v času Georgea H. W. Busha. Zakonca Goresta zasadila ogromno dreves in grmičevja, Cheneyjevi so preuredili kuhinjo, Bidnova pa sta za seboj pustila moder porcelan ter spominsko ploščo z napisom ''Joe ljubi Jill, valentinovo 2010.'' Najeta hiša v McLeanu Joe Biden je hišo s petimi spalnicami in sedmimi kopalnicami v kraju McLean v zvezni državi Virginija najemal leta 2017. Mesečna najemnina je znašala nekaj več kot 16 tisoč evrov. Nepremičnina je zgrajena leta 1989 in meri 1115 kvadratnih metrov. Ogromna okna ponujajo izjemen razgled na reko Potomac. V hiši je osem kaminov, garaža za 20 avtomobilov, telovadnica, savna in preddverje v dveh nadstropjih. Lastnik hiše Mark Ein je nepremičnino kupil leta 2016 in zanjo odštel štiri milijone evrov. Nekoč je pripadala državnemu sekretarju Alexandru Haigu. Bidnovi so posestvo najemali deloma zato, ker je bila 69-letna Jill redna profesorica angleščine na Northern Virginia Community College, želela pa sta biti tudi blizu svojih vnukov. Po pisanju ameriških medijev nepremičnine sedaj več ne najemata.