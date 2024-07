Štiri leta od tragične utopitve Naye Rivera: 'Še vedno tako boli'

Minila so štiri leta od tragične smrti igralke Naye Rivera , najbolj znane po vlogi Santane Lopez v priljubljeni seriji Glee . Spomnimo, 8. julija leta 2020 je igralka utonila v jezeru Piru v Kaliforniji, kamor se je s sinom odpravila na krajši oddih. Eden izmed potapljačev, ki je sodeloval pri iskalni akciji, je dejal, da so nesreči najverjetneje botrovali močni vetrovi, ki so čoln odnesli od igralke, ko je ta šla plavat. 33-letna igralka je po besedah šerifa okrožja Ventura Bill Ayub porabila še zadnje atome moči, da je iz vode rešila svojega štiriletnega sina, preden je sama utonila.

Smrt mlade in nadarjene igralke z močnim vokalom je pretresla številne njene stanovske kolege in oboževalce, ki Naye še do danes niso pozabili. "Ne morem verjeti, da so minila štiri leta. Čas hitro teče, a vseeno sem vsako leto presenečena, kako še vedno tako boli," je na Instagram zapisala igralka in plesalka Heather Morris , ki je s pokojno Nayo zaigrala v priljubljeni seriji Glee . "Bog, kako močno te pogrešam, hkrati pa se mi zdi, da nikoli nisi odšla. Še vedno si tukaj z nami in nas vodiš do našega najvišjega potenciala. Pogrešam te, Nay Nay." Ob čustvenem zapisu je Heather delila črno-belo fotografijo, na kateri sta skupaj z Nayo objeti ležali na postelji.

Truplo igralke so našli po šestdnevni iskalni akciji, pri kateri so moči združili tudi njeni soigralci iz priljubljene serije. Našli so jo ravno sedem let po tem, ko je tragično preminil še en zvezdnik serije Glee, igralec Cory Monteith. Rivera in Monteith pa žal nista edina pokojna igralca omenjene serije. Pet let po Monteithu je umrl tudi igralec Mark Salling.

Po igralkini smrti je polno skrbništvo nad Joseyjem dobil njegov oče Ryan Dorsey, ki skrbi, da spomin na Nayo ostaja živ. "Ko je bil Josey majhen, je oboževal metulje in rad je obiskoval vrt metuljev v Naravoslovnem muzeju v Los Angelesu. Preteklo leto sva v Nayino čast izpustila veliko metuljev, Josey pa je mamici v nebesih zaželel vesel materinski dan," je portalu E!News povedal Dorsey. In čeprav je bil trenutek po besedah igralca tako sladek kot srce parajoč, je to nekaj, kar s sinom nameravata narediti vsako leto.