Štiri leta po ropu Kim Kardashian okradli še njenega prijatelja

Ob koncu tedna so v okrožju New Jerseyja oropali Jonathana Chebana, ki je prijatelj članic klana Kardashian-Jenner, večkrat pa se je tudi pojavil v resničnostnem šovu Keeping Up with Kardashians. Kot je povedal njegov predstavnik, sta bila ob napadu z njim tudi njegova mama in prijatelj.

46-letniJonathan Cheban se je ob ropu nahajal v bližini svojega doma, ko ga je neznanec vprašal, koliko je ura. Osumljenec je takrat domnevno izvlekel pištolo in grozil zvezdniku resničnostnih šovov, njegovi mami in prijatelju. "Osumljenec je nato s silo vzel zlato ročno uro v vrednosti približno 210 tisoč evrov, žrtev je zato utrpela lažje poškodbe," so sporočili s policije."Ostale priče na prizorišču so bile nepoškodovane." icon-expand Jonathan Cheban je bil ob drago ročno uro. FOTO: Profimedia Storilec je nato pobegnil in se srečal s še dvema osebama. Cheban, ki si je pred kratkim spremenil ime v Foodgod, nesrečnega dogodka še ni javno komentiral. icon-expand Skica storilca, ki je oropal Jonathana Chebana. FOTO: Profimedia Spomnimo, oktobra 2016 so oboroženi in zamaskirani moški v luksuzni rezidenci v Parizu oropali tudi ameriško zvezdo resničnostnih šovov Kim Kardashian West. Nato se je za nekaj časa umaknila iz javnosti, kar je bila zanjo precejšnja sprememba. Po njenih besedah so roparji vdrli v pariško domovanje, jo zvezali, ji grozili s pištolo in jo nato oropali.