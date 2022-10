Štiri mesece po razsodbi film o sodni sagi Depp-Heard

Johnny Depp in Amber Heard sta letošnje leto zagotovo zaznamovala z večtedenskimi srečanji na sodišču. Na koncu sta bila sicer kriva oba, a s tem, da mora Amber nekdanjemu možu plačati 14 milijonov evrov. Sojenje je bilo zaključeno junija. Le štiri mesece kasneje pa je na tujo pretočno platformo že prišel film, v katerem je prikazano odmevno sojenje znanemu paru. Deppa je zaigral Mark Hapka, Amber pa je upodobila Megan Davis.

Najbolj odmevna sodna saga tega leta je postregla z mnogimi zanimivimi in malo manj zanimivimi informacijami iz zasebnega življenja igralcev Johnnyja Deppa in Amber Heard.

Nekdanja zakonca sta drug o drugem razkrila temne skrivnosti njunih osebnosti, ki sta jih skrivata za zaprtimi vrati. Vse od obrekovanja in pijančevanja do pretepanja je dalo šesttedenskemu sojenju dovolj zanimive vsebine, da si je zaslužilo svoj film.

FOTO: Profimedia

Na tuji pretočni platformi so nedavno predstavili film z naslovom Hot Take: The Depp/Heard Trial, v katerem Deppa upodablja Mark Hapka, Heardovo pa Megan Davis. Melissa Marty je prevzela vlogo Deppove odvetnice Camille Vasquez, Mary Carrig pa Elaine Bredehoft iz Heardove pravne ekipe. Film je režirala Sara Lohman.

Uradni napovednik filma prikazuje Deppa v sodni dvorani z znamenitimi sončnimi očali, v kito spetimi lasmi in kozjo bradico. Hapka je za vlogo nosil tudi oblačila v stilu 59-letnega igralca, kot so odpeta srajca, kapa in ogrlica. Igralec je priznal, da je na njegovo igro močno vplival javni nadzor sodnega primera. "Žalosten sem bil, ko sem gledal odziv družbenih medijev na sojenje, ker sem se počutil, kot da sta to dve zelo resnični človeški bitji. Sodelovanje v filmu me je prav zato še toliko bolj zanimalo," je povedal. "Ker mislim, da kot umetniki vsi upamo, da bomo prinesli razumevanje in sočutje v kraje, kjer ju morda prej ni bilo," je še pojasnil, zakaj je sprejel vlogo v filmu.

Mark Hapka kot Johnny Depp in pravi Johnny Depp. FOTO: Profimedia

Tudi Megan Davis so poskusili čim bolj približati Heardovi. Obleke, ki jih nosi v filmu, so zelo podobne tistim, ki jih je zvezdnica filma Aquaman nosila na sodišču. Tudi frizuro, znamenite temno blond lase, so ji uredili tako, kot jo je nosila Amber. Davisonova je za People povedala, da preden je bila izbrana za vlogo Heardove, nikoli ni pogledala nobenega njenega filma ali spremljala sojenja, zato je bila priprava na vlogo zanjo zahtevna. Poseben izziv so ji bili zasebni prizori, čisto drugače pa je bilo s posnetki sojenja. "Pri sojenju imaš pravi posnetek, zato ga moraš ujeti in upaš, da ga boš uresničil. Medtem ko pri zasebnem življenju nimaš posnetka, tako da upaš, da boš ujel pravo energijo," je razložila.

Megan Davis kot Amber Heard in prava Amber Heard. FOTO: Profimedia - Instagram